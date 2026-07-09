超強颱風「巴威」逼近台灣 多縣市陸續宣佈10日停班停課
撰文：許祺安
出版：更新：
超強颱風「巴威」持續逼近。中國氣象局指，「巴威」將於11日白天登陸或擦過台灣島北部沿海，並將於11日晚上在福建福清至浙江溫嶺一帶沿海登陸。台灣氣象部門指，預估10日晚間至11日白天是全台受颱風影響最明顯期間，全台都可能有暴風雨。
考慮颱風路徑及風雨影響，台灣不少縣市宣佈10日停班停課。綜合台媒體報道，截至9日晚間9時30分，台灣北部地區（台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣）宣佈10日停班聽課。
台灣氣象部門指，「巴威」7級風暴風半徑達380公里，是1995年來暴風半徑最大的颱風。預估10日晚間至11日白天是全台受颱風影響最明顯期間，全台都可能有暴風雨，北部地區、中部以及東北部山區，甚至可能會有豪雨以上降雨。
台灣北部地區（台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣）宣佈10日停班聽課。
中部地區，台中市宣佈10日晚間18時前正常上班、正常上課，10日晚間18時至11日（星期六）全日停班停課；南投縣10日正常上班上課，晩上6時至12時及後天（7/11）全天停班聽課；彰化縣和雲林縣10日正常上班上課；苗栗縣10日停班停課。
至於南部地區（嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣）10日正常上班上課；東部地區（花蓮縣10日停班停課、台東縣10日正常上班上課）
另外，澎湖縣和金門縣10日正常上班上課，連江縣10日停班停課。
Ms. Potato爆紅台灣 誰把陳土豆變成了統戰？超強颱風巴威進行「雙眼牆置換」 台灣預14時30分發海上颱風警報台灣軍校課程恢復「反共」二字 國台辦：蓄意升高兩岸對立對抗矢板明夫台灣遇襲 國台辦：港男出於義憤，是普通偶發治安個案