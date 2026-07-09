超強颱風「巴威」逼近台灣　多縣市陸續宣佈10日停班停課

超強颱風「巴威」持續逼近。中國氣象局指，「巴威」將於11日白天登陸或擦過台灣島北部沿海，並將於11日晚上在福建福清至浙江溫嶺一帶沿海登陸。台灣氣象部門指，預估10日晚間至11日白天是全台受颱風影響最明顯期間，全台都可能有暴風雨。



考慮颱風路徑及風雨影響，台灣不少縣市宣佈10日停班停課。綜合台媒體報道，截至9日晚間9時30分，台灣北部地區（台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣）宣佈10日停班聽課。



受颱風影響，台北市宣佈10日停班停課。（Google maps）

台灣氣象部門指，「巴威」7級風暴風半徑達380公里，是1995年來暴風半徑最大的颱風。預估10日晚間至11日白天是全台受颱風影響最明顯期間，全台都可能有暴風雨，北部地區、中部以及東北部山區，甚至可能會有豪雨以上降雨。

台灣北部地區（台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣）宣佈10日停班聽課。

颱風巴威7月9日17時-13日17時的路徑概率預報圖。（中央氣象台）

中部地區，台中市宣佈10日晚間18時前正常上班、正常上課，10日晚間18時至11日（星期六）全日停班停課；南投縣10日正常上班上課，晩上6時至12時及後天（7/11）全天停班聽課；彰化縣和雲林縣10日正常上班上課；苗栗縣10日停班停課。

至於南部地區（嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣）10日正常上班上課；東部地區（花蓮縣10日停班停課、台東縣10日正常上班上課）

另外，澎湖縣和金門縣10日正常上班上課，連江縣10日停班停課。