非份之罪│5億高中生案未完　假丈夫提前出獄　生母搶21億遺產敗訴

無綫新劇《非份之罪》正在熱播，其中一個單元《一億殺機》劇情改編自2023年轟動全台灣的「台中5億高中生墮樓案」。該案極為離奇，而在現實中，在男死者賴姓高中生的「假丈夫」因偽造文書被判監1年6月後，後續龐大遺產繼承問題卻再起波瀾。



台媒近日報道，死者的生母（以下簡稱「賴母」）為了爭取高達價值21億新台幣（約5.1億港幣）的遺產，向法院聲請「再轉繼承」，但是遭到駁回。而死者生父（名義上的爺爺）的元配也向媳婦賴母提告，讓遺產爭奪戰更添複雜。



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賴姓高中生登記同性婚姻後2小時內墮亡

綜合台媒TVBS新聞網、風傳媒等近年報道，回顧案情，在2023年4月，賴姓高中三年級學生（以下簡稱「賴男」）名義上的「爺爺」（實際關係為父子）去世，名下龐大房產由賴男繼承。

房產過戶事宜由26歲地政士助理夏朝源處理，但在同年5月，當時剛滿18歲的賴男卻突然與夏男登記同性婚姻，並在短短2小時內從夏男住處墮樓身亡，離奇的案情引發全台灣極大關注。

「假男配偶」夏朝源獲得減刑，提前3個月在今年5月服刑期滿出獄。（影片截圖）

「假男配偶」夏朝源獲得減刑，提前3個月在今年5月服刑期滿出獄。（影片截圖）

5億高中生的生母（左）。（影片截圖）

賴家嫲嫲親眼目睹丈夫和媳婦通姦：很變態

台媒隨後挖出了賴家極為複雜錯亂的歷史，原來賴家爺爺先後兩次為患有中度智障的次子娶妻。第一任印尼籍新娘不堪賴家爺爺有偷窺等性騷擾行為而離婚後，爺爺再從中國大陸替次子娶回第二任妻子（即賴母）。豈料賴母竟與老爺亂倫通姦，並生下了賴男。

賴家嫲嫲曾親眼目睹通姦過程，曾受訪說：「我去房間拿椅子，一張椅子不夠高拿第二張椅子跳上來，就看到他們，兩個在一起（做見不得人的事）」，又稱「老公很變態！」。

賴家嫲嫲拿「孫子」賴男和親兒子的唾液去驗DNA，確認賴男其實是丈夫和媳婦所生，向法院提告二人通姦，最後丈夫和媳婦各被判刑3個月，得易科罰金（即以繳錢方式換取不用入獄）。

賴家爺爺的次子身亡後，賴家爺爺透過認領方式，讓原本應是「孫子」的賴男，在法律上成了「兒子」，並在生前陸續將手中大批土地及房屋過戶給賴男。

非份之罪《一億殺機》（微博@優酷）

「假男配偶」失繼承遺產資格

賴男墮樓身亡後，賴母指控地政士助理夏朝源謀財害命。其後在殺人罪嫌方面，檢方因罪證不足而不予起訴；在登記結婚方面，法官認定夏男涉嫌假結婚，依偽造文書罪判刑1年6個月，夏男失去繼承賴男遺產資格。

遺產價值或高達21億

在遺產價值方面，起初台媒指賴男繼承價值5億元新台幣的房產，因此台媒以「五億高中生」形容此案。不過近日台媒報道指，由於這些土地資產早已大幅度增值，遺產價值或高達21億新台幣。

非份之罪｜《一億殺機》真人真事改編。（@优酷）

賴母失台灣籍成「兩岸人球」 能否繼承全部遺產成疑

由於夏男失去繼承遺產資格，根據台灣法律一般規定，繼承權將回歸賴男的生母。不過最受關注的是賴母現時是既沒有台灣籍又沒有大陸籍的「兩岸人球」。

賴母原為中國大陸籍，當年嫁到台灣後取得台灣籍而放棄了大陸籍。但後來她因為通姦罪成，導致其台灣戶籍與身分證遭註銷。

台灣法律對於遺產繼承有嚴格的限制。有分析指出，若賴母被台灣遣返回大陸並恢復大陸籍，則只能依法律繼承上限價值200萬新台幣的遺產，其餘遺產將由賴男同父異母的4名哥哥、姊姊（名義上的大伯、姑姑）繼承。但若是賴母能取得台灣籍就能不受此限制，因此最大關鍵在於是否被遣返。

由於遺產繼承問題充滿爭議，目前尚未定案。

非份之罪第三單元《一億殺機》重現5億高中生案。（IG@tvbcomhk）

賴母向法院提出「再轉繼承」聲請被駁回

賴母近日向台中地方法院提出「再轉繼承」聲請，主張她兒子賴男是賴家爺爺遺產的合法繼承人，卻已離世，因此她是「再轉繼承人」，依法應可在3年期限內向法院聲明繼承。

法官判決則指，賴男是台灣地區的人民，其於生父死亡時已當然取得生父遺產，其遺產也會納入自身遺產範圍，再由其繼承人依法繼承。

法官認為，賴母為大陸地區人民，賴母若要主張權利，應是依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》就兒子的遺產向法院聲明繼承，而非另外再針對兒子生父遺產提出獨立繼承聲請。賴男並不存在「來不及辦理繼承而死亡」的情況，因此裁定駁回賴母的聲請。

奶奶告媳婦要求返還租金

此外，據三立新聞網7月14日報道，賴家爺爺的元配對媳婦賴母提告，要求返還佔用房產10年的租金所得360萬台幣。

「假男配偶」因表現良好提前出獄

至於「假男配偶」夏朝源在判刑後，於去年2月入獄服刑，原本應該在今年8月服刑期滿，因為表現良好獲得減刑，提前3個月在今年5月服刑期滿出獄。