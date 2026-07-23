颱風紅霞最快今日下午生成恐發布海警　台專家料7月底前雙颱接力

7月23日，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，紅霞颱風最快於今日下午2時生成，且於今晚8時有發布海上颱風警報的機率，預期周日凌晨3時解除海警。賈新興還表示，7月底前雙颱生成機率高。



紅霞颱風以通過巴士海峽的機率最高。（Facebook@賈新興）

紅霞颱風以通過巴士海峽的機率最高。（Facebook@賈新興）

台媒《聯合報》報道，賈新興在Facebook及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，熱帶性低氣壓TD13號正加速整合，最快今天下午就會增強為今年第12號颱風紅霞。由於環流路徑與距離相當接近，預估最快今晚8時有發布海上颱風警報的機率，提醒巴士海峽及台灣東南部沿海作業船隻提高警覺。

TD13路徑潛視圖和JTWC熱帶系檢測。（Facebook@賈新興）

賈新興表示，紅霞颱風最快今天下午2時生成。（Facebook@賈新興）

他還表示，受到颱風紅霞外圍環流掃過影響，24日至25日水氣最顯著。花東及高屏易有雨，務必嚴防強降雨與沿海強陣風。

此外，賈新興指出，7月底前雙颱生成機率高，季風槽發展活躍。7月底前將有兩波颱風生成窗口，第一波是最快今天下午生成的紅霞颱風，第二波熱帶系統將於本周日至下周一接棒醞釀。

未來10天颱風侵襲機率圖。（Facebook@賈新興）

另據中央氣象台21日消息，颱風紅霞將於27日（下周一）前後向中國華南地區靠近。深圳市氣象局預測，深圳周六、周日兩日天氣轉不穩定，多雲有雨，局部地區有雷雨，周日起暴雨和大風風險較高，最大陣風達5級。