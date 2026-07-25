摩洛哥疑暫停台灣護照申請簽證旅行社退還訂金　台官方：了解中

台媒報道，日前有台灣旅客欲前往需向摩洛哥駐日本大使館申辦簽證，但該館7月23日突然宣布暫停受理簽證申請。有旅行社已宣布，即起暫停受理或銷售摩洛哥相關簽證與行程，對於受影響旅客，將全額退還訂金。



據了解，台灣已透過相關駐外館處向摩洛哥政府了解此一舉措，是暫時還是政策性作為，不過尚未獲得回覆。



摩洛哥有多樣的自然和人文景觀，每年吸引許多遊客前往觀光。（資料圖片）

台灣民眾欲赴摩洛哥旅遊，須向摩洛哥駐日本大使館申辦入境簽證，獲許可文件後，以傳真方式傳給申請人，在抵達摩洛哥機場時申換簽證入境。不過有台灣旅行社23日公告，摩洛哥駐日本大使館公告暫停受理簽證申請，台灣旅客將暫時無法入境摩洛哥。

台灣觀光署統計，2024年與2025年直接入境摩洛哥的旅客僅有30人，但旅遊業分析，國人安排北非旅遊，不會只前往摩洛哥，多數人會排走訪周邊國家，且較少會在摩洛哥先落地，故台灣旅客到摩洛哥旅遊人數會比官方統計更多。