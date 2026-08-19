台灣屏東九鵬基地衛星運載火箭試射異常　偏離軌跡墮入山區｜有片

8月19日，台灣屏東縣九鵬基地進行衛星運載火箭測試時發生異常，火箭升空後疑似偏離預定軌跡並墮入內陸山區，所幸未有人員傷亡。屏東縣政府緊急發布聲明要求中山科學研究院暫停作業。中山科學研究院隨後做出說明，後續將依遙測資訊重新修正相關設計。



火箭偏離軌道墮入山區

據台媒《中天新聞網》報道，九鵬基地今天清晨進行例行運載火箭試射，過程中疑似發生飛行軌跡異常情況。據民眾拍攝的影片顯示，火箭升空後未按照原定方向飛行，在空中旋轉後墮落於山區。事故地點位於恆春半島一帶。

台灣屏東縣九鵬基地進行衛星運載火箭測試時發生異常，火箭升空後疑似偏離預定軌跡並墮入內陸山區。（影片截圖）

台灣屏東縣九鵬基地進行衛星運載火箭測試時發生異常，火箭升空後疑似偏離預定軌跡並墮入內陸山區。（影片截圖）

火箭試射過程中出現偏離航線的情況讓附近居民感到不安。部份居民表示，地方多年來持續關注軍事演訓安全問題，此次火箭疑似轉向內陸，更讓人擔心。若彈道進一步偏離，恐危及周邊部落及居民生命財產。

屏東縣政府叫停測試 中山科學研究院作說明

屏東縣政府獲悉後於上午發布緊急聲明，要求九鵬基地及中山科學研究院盡快釐清事故經過，並對外說明火箭異常的原因及相關處置情形。屏東縣政府同時要求，在事故原因尚未完成調查前，應暫停後續火箭試射及相關演訓，避免類似情況再次發生。此外，也要求重新檢討現有發射作業流程，針對火箭發射方向及預定彈道進行全面檢視。

火箭試射偏離航線引發居民不安。（民眾提供）

中山科學研究院對該事件做出說明表示，當下進行的是「衛星運載火箭測試」，發射後飛行過程因初期軌道異常，故依原訂應變計劃啟動自毀機制，控制墜落點在計劃安全管制範圍。無人員或財產傷損，後續將依遙測資訊重新修正相關設計。