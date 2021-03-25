日本防相首提探討助美「支援台灣」　「存立危急事態」早有端倪？

撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-03-25 18:30

日前，美日二國防長2+2會議中，日本防衞大臣岸信夫，歷史性地提出，「今後有必要探討自衞隊能為支援台灣的美軍提供何種協助。」這是日本政府二戰之後，首次以相當明確地態度，支持美國介入兩岸戰事、且明確表態提供援助的政治宣示，且美、日雙方防長會議中，還確認了「在台灣發生突發事態之際，將密切合作」的共識。回到現實面來看，日本自衞隊在未來可能的台海戰事中，可能扮演何種角色？

日本防相岸信夫主動提出將台海戰事納入美日共同防衞利益上，掀起西太平洋軍事政治平衡的火熱話題。（U.S.Navy）

事實上，日本態度的改變，並非今年才有。早在2015年4月27日，美日兩國在歷經近二年的多層次密集協商後，公佈新的《美日防衞合作指針》（The Guidelines for US-Japan Defense Cooperation），被視為21世紀美日同盟性質轉型的重要綱領。此新指針共有八個部份，包括防衞合作與指針目的、基本前提與原則、強化同盟調整、無縫確保日本安全、區域與全球安全合作、太空與網路合作、美日安全合作基礎以及指針修訂程序等。

很多人都忽略，日本防衞政策直指台灣，伏筆早在2015年簽訂新《美日防衞合作指針》中，就已經埋下。（U.S.DoD）

其中最重要的，就是「無縫確保日本安全」此章節，超過全部指針一半的篇幅，來規劃確保日本安全的四大戰略環境：平時、重要影響事態、存立危機事態、與日本有事等四個部份，這個大篇幅的描述，是在奧巴馬政府2010年開始積極推動的「重返亞洲」（pivot-to-Asia）戰略一環上的重大改變，外界事實上是霧裏看花，不太瞭解美日之間防衞關係的轉變。

這個指針中，有關「存立危機事態」（意指：日本以外國家遭受武力攻擊）部份，已經很明確指出，「當美國或與日本關係密切之第三國遭受武力攻擊，並可能威脅日本安全、危害日本國民生命安全以及追求自由與幸福之憲法權利時，自衞隊將以『適當』（as appropriate）方式行使武力，以因應此武力攻擊事態。此外，美日兩國將以『適當』方式緊密合作，或以『適當』方式與受攻擊的第三國合作，以因應武力攻擊及緩和事態。」

什麼是「適當的」防衞方式？新的指針中給予日方極大的解釋空間，可以由日方自主決定。（JMSDF）

而其中所謂的「適當」方式，指針中明確指出美日間五種軍事合作項目，包括軍備防護、搜救、海上作戰、反導彈與後勤支援。值得注意的是，此新的指針在「存立危機事態」綱領中，用了高達九次的「適當方式」，這其實也大幅增加美日兩國共同與個別的操作空間。意思是指，日本可以獨立決定參與作戰合作的時態、模式與規模等，不必拘泥於美國方面的明確要求。

而此次岸信夫防衞相，首度將台灣問題，提出到這個模糊的「存立危機事態」綱領中，來清楚定義日本的官方態度，可謂是準備已久且在關鍵時刻，轉換日本解釋一向強調自衞的和平憲法態度方向，將「台灣有事」納入了日本與美國的共同防衞利益中，這是西太平洋地區，在政治與國際合作層面，相當大的轉變。

眾人所想象，日本陸上自衞隊10式主戰坦克開上台灣街頭與解放軍接戰的畫面，可能不是日方最優先的思考。（JGSDF）

故此，日本未來在介入台海戰事時，所能提供的軍事合作項目，在消極性就已經包括，提供搜救援助，間接來説就是提供台軍在戰時戰力保存作業的掩護工作，甚至進一步為台軍機艦提供搜救協助。在軍備防護項目上，台軍機艦是否能在解放軍第一擊展開時，即時避難至日本領土內進行戰備防護？例如與那國島、宮古島等區域，甚至遠達天寧島等處？而日本陸上自衞隊與海上自衞隊即將部署在宮古島上、射程達到400公里的12型對艦導彈，是否在該作業時，給予提供掩護使用？

戰時日方提供台灣搜救等援助，可能是開啓自衞隊介入台海的一個徵兆。此人道救援在國際法上尚未能稱為戰爭行為。（維基百科公有領域）

此外，在「存立危機事態」綱領中，罕見地提到反導的協助，眾所周知，美日間積極合作研發海上反導系統，從艦用相位陣列雷達和標準3型（SM-3 BlkIIA）艦用反導系統，都是目前世界上排名第一的海上高空反導系統，一旦台海有事，美日合作的海上反導系統，是否提供給台灣作為某種反導保護傘的作用？事實上其解釋空間相當大。尤其攔截解放軍中、長程導彈、極音速導彈的技術上，美日的反導能力相當成熟，提供給台灣在大氣層外的反導保護，事實上也給在國際法上戰爭施為有相當寬廣的解釋空間。

美日合作發展世界一流的海上反導彈系統SM-3 BlkIIA，也可能是提供台灣導彈防護傘、一種較鬆散「適當的」準軍事行動。（U.S.Navy）

許多人在岸信夫防相表態自衞隊將支援美軍介入台海戰事時，所想象的畫面，就是自衞隊武器裝備與人員，登陸台灣與台軍共同作戰的畫面。包括自衞隊的F-35A支援台軍戰機作戰、自衞隊的空中加油機為台軍戰機加油，自衞隊的長程空中預警機為台軍進行戰場管理，自衞隊的兩棲艦艇載滿人員與物資登陸台灣，甚至自衞隊的10式主戰坦克在台灣街頭出現…等畫面，事實上這些畫面，離新的《美日防衞合作指針》上所描繪的景象，相去甚遠，但是實際上的效益可能非外人所能想象。