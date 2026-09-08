台鐵自強號深夜撞闖軌民眾　死者身首異處　警方將採DNA確認身分

9月7日晚，台鐵141列車次自強號行駛至高雄市岡山區為隨路平交道時，疑有路人闖越路軌遭列車撞上，當場身亡。死者身首異處，警方循線調查後，懷疑死者為63歲羅姓男子，因面容全毀，後續將採集DNA和指紋比對。



台灣傳媒報道，9月7日晚上10時8分許，自強號行經事發的平交道時突撞擊不明物體，車長緊急剎車並下車查看現場狀況，才發現有路人被撞，遺體當場破碎，身首異處。警方及消防接報到場後，於漆黑的軌道展開漏夜搜索，最終尋獲受創嚴重的頭顱殘骸，並完成初步現場採證。

事發地點一帶街景圖。（中天/GoogleMaps)

警方於平交道附近發現一輛停放的電單車，透過車牌展開循線查訪後，懷疑死者為家住附近的63歲羅姓男子。閉路電視紀錄顯示，羅男騎電單車到現場，後徒步闖平交道遭自強號撞及慘死。

由於死者臉部嚴重毀損，家屬無法透過其他部位確認是否羅男，警方將採集死者指紋和家屬DNA送刑事局比對。