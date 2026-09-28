台男困巴士3天陳屍後座　司機未徹底巡車下班遭停職

台灣新北市發生離奇命案。60歲高姓男子上周四（24日）乘坐644號巴士後未下車，陳姓男司機駛回終點站後未按規定「從車頭走到車尾」徹底清車巡視，隨即關門離去並連續休假2天，導致高男被困車內3天，直至周日（27日）其他乘客再上車才驚見高男陳屍後排座椅。



台灣傳媒報道，9月24日晚上8時40分，死者在新店區青潭停車場站乘坐644號巴士，但之後沒有下車。當晚約10時30半，陳姓男司機將巴士駛回終點站後，未發現死者仍在車內。

死者陳屍在巴士上，警方派員到場蒐證。（中時新聞網）

陳男按計劃休假2天，巴士停放至9月27日上午6時45分許，才由他再次開車出發，乘客陸續上車後發現死者蜷曲在後排靠窗座椅，遂報警求助。救護人員到場後，證實死者已死亡多日並出現明顯屍僵。警方封鎖現場蒐證，死者無明顯外傷，初步排除他殺。

陳男以證人身分錄取口供時，提到9月24日晚下班時，曾回頭查看車內狀況，但並未走到後方；9月27日清晨開車前是從駕駛座以目視查看，因此沒有發現蜷縮在後排座椅的死者。

其他乘客發現死者蜷曲在後排靠窗座椅，遂報警求助。（中時新聞網）

巴士公司「新店客運」總經理承認，標準作業流程規定司機返站必須「從車頭走到車尾」，陳男確實存在疏忽失誤，考量其身心狀況已先予以停職處分。台北市公運處則認定業者未善盡管理責任，依《公路法》裁罰3萬元（新台幣），肇事巴士將全面消毒清潔。