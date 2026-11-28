台灣「九合一」選舉今（28）日登場。力拼連任的國民黨台北市長蔣萬安，上午8時35分左右抵達永安國小投票所，沿途獲不少民眾揮手及握手致意。完成投票後，他受訪時心情大好，直言昨晚睡得很好，更自爆昨晚忙完行程後能與妻子一起吃泡麵，是一件很幸福的事。



沈伯洋則在9時多完成投票，他表示，希望投完票後，能陪著太太及女兒一起吃早餐。



沈伯洋28日9時多偕同妻子曾心慧及女兒「小麻糬」一同出現在金華國中投開票所。他在受訪時表示，今天天氣晴朗，心情也很開朗。沈伯洋稱，女兒昨晚太興奮，「今天早上花了點時間才把她叫醒」。（翻攝聯合新聞網）

9時20分

沈伯洋28日9時多偕同妻子曾心慧及女兒「小麻糬」一同出現在金華國中投開票所。他在受訪時表示，今天天氣晴朗，心情也很開朗。沈伯洋稱，女兒昨晚太興奮，「今天早上花了點時間才把她叫醒」。

沈伯洋受訪稱，每次投票他都是一家三口同行，女兒小時候，夫妻倆還曾推著娃娃車去投票。這次也一樣，有太太和女兒陪伴，就是他最大的幸運。他也希望投完票後，能陪著太太及女兒一起吃早餐。談到投票日的穿著，沈伯洋說自己特別留意衣服上的符號和圖案，也建議民眾前往投票時盡量穿得素一點，避免引起爭議。

力拼連任的國民黨台北市長蔣萬安，上午8時35分左右抵達永安國小投票所，完成投票後。（中時新聞網）

8時35分

沿途親民握手 笑稱昨晚睡得香

蔣萬安抵達投票所時，現場已有不少民眾排隊等候。他沿途向民眾親切打招呼，隨後依序出示身分證、核對身分並領取選票，順利完成投票。談及投票日心情，蔣萬安表示昨晚睡得很好，家人也給予擁抱為他加油打氣。

他指今日天氣晴朗，呼籲民眾踴躍出門行使公民權利。他又提到，自己已多次在該投票所投票，雖然今日人潮不少，但整體動線仍相當順暢。

自爆溫馨日常 投完票帶老婆吃早餐

至於投票結束後的行程，蔣萬安卸下市長包袱，大談溫馨的家庭生活。他透露，昨晚忙碌了一整天選舉行程，能與妻子一起吃泡麵，讓他感到相當幸福。

台北市長蔣萬安昨日（27日）晚7時在凱道舉辦選前之夜，到晚上9時20分，現場的支持者人數已經突破15萬人。（蔡苡柔攝）

今日投完票後，他計劃帶妻子去吃早餐，隨後再到公園跑步，展現有別於選戰廝殺的輕鬆一面。