台灣九合一選舉‧持更｜蔣萬安完成投票心情靚 自爆昨晚睡得很好
撰文：許祺安
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台灣「九合一」選舉今（28）日登場。力拼連任的國民黨台北市長蔣萬安，上午8時35分左右抵達永安國小投票所，沿途獲不少民眾揮手及握手致意。完成投票後，他受訪時心情大好，直言昨晚睡得很好，更自爆昨晚忙完行程後能與妻子一起吃泡麵，是一件很幸福的事。
沿途親民握手 笑稱昨晚睡得香
蔣萬安抵達投票所時，現場已有不少民眾排隊等候。他沿途向民眾親切打招呼，隨後依序出示身分證、核對身分並領取選票，順利完成投票。談及投票日心情，蔣萬安表示昨晚睡得很好，家人也給予擁抱為他加油打氣。
他指今日天氣晴朗，呼籲民眾踴躍出門行使公民權利。他又提到，自己已多次在該投票所投票，雖然今日人潮不少，但整體動線仍相當順暢。
自爆溫馨日常 投完票帶老婆吃早餐
至於投票結束後的行程，蔣萬安卸下市長包袱，大談溫馨的家庭生活。他透露，昨晚忙碌了一整天選舉行程，能與妻子一起吃泡麵，讓他感到相當幸福。
今日投完票後，他計劃帶妻子去吃早餐，隨後再到公園跑步，展現有別於選戰廝殺的輕鬆一面。
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