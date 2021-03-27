台灣貨輪擱淺塞爆蘇彝士運河　塞船計時網站上線、衛星圖直擊長龍

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-27 13:53

台灣長榮海運公司（Evergreen）大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）於埃及蘇彜士運河（Suez Canal）擱淺至今已超過三日。負責長賜號技術管理的貝仕船舶管理公司（BSM）3月26日表示，最新救援工作失敗。 台灣的「國家太空中心」（NSPO）周五（26日）公布多張衛星圖，可清晰看到擱淺的長賜號，以及在蘇彜士灣等待的百艘船舶。

正在蘇彜士灣等待的船舶。（NSPO Facebook）

長榮海運巨型貨櫃輪受強風和沙塵暴影響，在蘇彜士運河失控擱淺，長達400公尺的船身卡住南北雙向航道，造成海上交通堵塞，被網民戲稱「大排長榮」。根據CNN報道，至少超過160 艘運載原油與貨物的船舶被迫在周圍海域等候。

NSPO在Facebook貼文「台灣的福衛五號也來支援衛星圖了」，並張貼3張圖片，可以清晰看到運河影像、擱淺的長賜號，以及在蘇彜士灣等待的一艘艘船舶。據其介紹，福五運行於離地720公里高的軌道，衛星圖是福五在3月25日下午4時49分拍攝的影像。

此外，有外國網民利用數據分析平台製作了一個「塞船計時網站」：Is that ship still stuck? 該網站除了顯示長賜號的擱淺位置，還計算了貨輪堵塞至今的天數和花費。

「Is that ship still stuck? 」網站實時計算貨輪堵塞至今的天數。（網站截圖）

長賜號現時擱淺位置：