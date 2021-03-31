解放軍殲16、轟6K、殲10空群而出　「準戰爭模式」包夾台灣空域？

撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-03-31 20:34

3月26日晚間，台灣國防部發布當天解放軍軍機動態，引起外界譁然。高達20架次以上的解放軍轟炸機、反潛機、重型戰機與輕型戰機，同時出動，且轟炸機的飛行範圍與以往所謂「例行演訓」的戰術飛行不同，包圍至台灣東南海域上空，非常不尋常。 台軍在此相當驚人的機羣羣飛包夾台灣的狀況出現後，並未有特殊因應措施，儘量將訊息降至對輿論無傷的地步，但是相關人士則認為，這是解放軍軍機首度使用「準戰爭模式」戰術包夾台灣空域，可能在未來實戰中運用。

轟6K在台灣周邊防空導彈射程外，演練距外打擊戰術，相當具有實戰氛圍。（日本防衞省統合幕僚監部）

許多人僅看到轟炸機航路包夾台灣，但是敏感人士已經注意到，此航路相當聰明地迴避了台灣地對空防空導彈的射程之外，幾乎在200公里以外的台灣防空導彈射程外區域活動。尤其是轟6K共4架次，單獨飛至台灣防空識別區外，採取「擦邊球」模式，在台灣防空導彈防區外，實施戰術包圍飛行。而3月26日當天，台軍正在進行「戰備月」提升戰備任務，防空導彈移防追監的動作不斷，不排除解放軍是針對台軍的全島演習進行戰術壓制。

一旦實戰開打，被外界譏為「老古董」的轟6K，已經在此次演訓證明，在解放軍軍機大規模出動奪取台海空優的狀況下，轟6K有能力在台灣防空導彈射程外，由空中對台進行攻擊。由於轟6K可攜帶長劍10/20、鷹擊18等高射速、高射程巡航導彈，在台防空導彈射程外，徑行實施對地重要目標打擊任務，且一旦解放軍戰機在台海中線以東牽制台空軍空優戰機，則轟6K將如入無人之境，在台防空識別區外進行距外打擊戰術，這是此次大批量解放軍軍機威脅台灣的最重要意義。

台軍的防空導彈戰力，目前似乎無法因應轟6K的距外打擊戰術。（台灣國防部提供）

此外，此次解放軍從廣東地區，一次出動高達10架的殲16重型戰機，在台海中線以南的防空識別區內，進行多批次、多架次的戰術移動，搭配一架空警500空中預警機，進行多機種戰術編隊飛行時的戰場管理施為，也向外展示瞭解放軍戰機的大規模機羣戰術的能力。

殲16重型戰機，為大噸位、雙發動機的多功能戰術戰機，具備對空、對地、對海攻擊的多重角色，未來將可能是對台軍事行動的主要使用戰機。根據美方情報指出，殲16的量產數量已經超過200架，以往對台威嚇行動中，殲16還需搭配進口的Su-30MKK/MKII等戰機一起行動。3月26日是有史以來，首次由殲16戰機擔綱演出，進口機已經到第二線角色，這也顯示解放軍對殲16戰機的性能與穩定度相當有自信，故此次一次出動10架殲16戰機進行戰術威嚇，可能也讓台灣空軍嚐到一次震撼。

殲16戰機已經批量生產200架以上，性能強悍且穩定，此次一次出動10架殲16對台進行威嚇壓制戰術，顯示解放軍對國產重型戰機的性能相當有信心。（Aviation News）

反觀以往被視為對台攻擊戰術的殲10戰機，此次行動中僅有2架次飛行，觀察其飛行航路，並非擔當威嚇戰術角色，而是針對空警500預警機進行護航飛行的角色，屬於中型戰機的殲10，未來已經不是對台軍事行動的主要角色，在殲16為主力的戰術施為下，殲10僅是後續收拾戰場、牽制台空軍戰機的次要角色。

3月26日大規模等級的軍機襲台行動，目前外界解讀，可能跟美國國防部釋出「台灣從來都不是屬於中國的一部分」新聞稿有關，也不排除中美阿拉斯加會談的邊際效應，甚至包括美日防長會議，將台灣問題列入日本自衞隊的行動要領之一、台美簽署海巡協議等國際性事件，都是解放軍軍機展示戰力、對台灣進行進一步威嚇的理由。未來，此種準戰爭威嚇模式是否再度上演？機率相當高，且規模層次將會一再突破歷史紀錄。