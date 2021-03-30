台灣去年有217.8萬名青年就業　平均月薪為8796港元按年增2.2%

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-30 12:26

在台灣，勞動部調查發現，2020年的15至29歲青年就業者合共有217.8萬人，平均每月薪資為新台幣32287元（約合8796港元），較2019年增加新台幣684元（約合186港元），增幅2.2%。

台灣勞動部調查發現，2020年的15至29歲青年就業者合共有217.8萬人。（中央社）

台灣勞動部調查指出，受少子女化趨勢與高等教育普及影響，2020年台灣青年就業者有217.8萬人，較十年前減少了6.3萬人。其中有127.9萬人持大學或以上學歷，佔58.7%，較十年前增加27.3萬人。

調查顯示，青年就業者在歷經就業市場磨合期後，工作穩定度隨之提升。青年就業者平均做過2.1份工作，工作年資平均為2.4年，其中有45.9%僅做過1份工作，3.2%的人換過5份或以上工作。

調查稱，有63.5%的青年就業者曾獲加薪，加薪原因以「個人在原職務表現良好」佔比最高，「個人服務年資增加」排第二。有62.5%青年就業者的現職薪資較初次就業薪資高，平均增加新台幣4600元（約合1252港元）。

調查又指，有42.1%的青年就業者於應徵現職工作時有提出薪資期望，原因以「已知道一般薪資行情」、「已經設定理想的薪資水準」的比率較高；而未提出者，原因以「僱主給的薪資福利已符合自己的期待」、「認為薪資不是重點，想先累積經驗」為主。

台灣青年就業者平均每月薪資為新台幣32287元（約合8796港元）。（中央社）

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