高雄24歲女廁所產子後裝入膠袋　父母當垃圾丟棄終送焚化爐銷毀

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-30 17:16

高雄市一名24歲女子在前年10月15日於家中廁所產下一子，該女子見胎兒沒反應，認為是「死胎」，就直接用垃圾袋包起來，其後垃圾袋被不知情的家人拿去丟棄，胎兒被運往焚化爐銷毀。高雄地檢署決定依遺棄屍體罪將吳女起訴。

高雄市一名24歲女子於家中廁所產下死胎後，就直接用垃圾袋包起來，其後垃圾袋被不知情的家人拿去丟棄，最終被運往焚化爐銷毀。（示意圖/《聯合報》）

據《聯合報》30日報道，檢方調查指，吳女前年2月發現懷孕後，因未婚生子擔心被家人責罵，故一直隱藏懷孕一事。同年10月15日上午，吳女肚子開始出現陣痛，但未就醫，就在住處廁所生下小孩。吳女當時見胎兒一動不動，卻未將胎兒送醫，而是直接用黑色塑膠袋包起，並丟棄在廁所垃圾桶旁。

吳女其後因下體血流不止緊急送醫，因擔心懷孕生子的事情曝光，故向父母稱廁所內的黑色垃圾袋內裝著的是「嘔吐物」，請父母將垃圾袋丟棄。吳女父母將黑色垃圾袋丟到住處外的垃圾車，最終裝有胎兒的垃圾袋被運往焚化廠銷毀。

院方發現吳女下體出血應該是產子所致，但卻找不到吳女胎兒，報警後始揭發事件。由於胎兒已被送入焚化爐內銷毀，無法得知其出生時到底為死胎或尚有生息，高雄地檢署最後依遺棄屍體罪起訴吳女，至於吳女父母則因罪證不足不作起訴。