懷疑出軌施報復　台男被越南女友剪生殖器官沖馬桶　只剩1.5厘米

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-31 16:13

台灣彰化縣溪湖鎮周二（30日）晚上發生傷人案，受害人黃姓男子遭越南籍的馮姓女友，趁熟睡時剪下生殖器官並丟進馬桶沖掉。 黃男事後被送院搶救，院方透露其生殖器官只剩下約20%，約1.5厘米，目前須放置輸尿管協助排尿，後續仍需與其他外科醫師會診後才會再做進一步處置，但並無生命危險。

黃男事後被送院搶救後並無生命危險，但生殖器官只剩下約20%，約1.5厘米，須放置輸尿管協助排尿。（聯合新聞網）

綜合台媒報道，案發原因是馮女懷疑黃男出軌。據黃男表示，當晚他吃了花雕雞麵後陷入昏睡，轉醒時感到下體疼痛，才發現生殖器官已被被馮女剪去。警消獲報後趕抵現場，詢問馮女生殖器官的去向，她更冷然表示「已丟進馬桶沖掉」。

報道指出，馮女現時因毀壞黃男生殖機能，訊後被依重傷害罪嫌移送法辦，同時由於黃男疼痛不明顯，因此馮女是否有在花雕雞麵下藥，檢警將調查釐清。

馮女狠下心腸皆因懷疑黃男出軌。（ETtoday新聞雲）

對於黃男今後的性生活，報道提到黃男的生殖器官在搶救後已整個縫起來，外觀類似女性陰道。院方並稱，黃男雖然已經不舉，且由於沒有生殖器官殘肢，排尿呈現噴射狀態，後續須由整形手術評估治療，但睪丸尚在，因此還是會有精子，只是會影響其行房功能。

（綜合報道）