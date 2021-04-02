台鐵太魯閣號列車撞工程車後出軌　50人死亡司機及助理皆殉職

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-02 22:02

台灣花蓮縣發生列車出軌意外，從樹林車站開往台東車站的台鐵太魯閣自強號列車，周五（2日）上午駛經大清水隧道時撞到一輛工程車後出軌，當時車上共有496人。 台鐵表示，晚間8時39分與花蓮消防局查證後確認，事故導致共50人死亡，年紀最小的死者只有6歲，司機當場死亡，司機助理亦送醫搶救後證實不治。另有146人輕重傷，目前已無人受困。 交通部政務次長王國材表示，初步討論台鐵對每位罹難者死亡賠償金額是新台幣540萬元。

據台媒此前引述花蓮縣消防局在早上10時20分的通報，出軌的列車共有8節車廂。從現場民眾拍攝的照片所見，列車第1節至第3節車廂在隧道外，部分已經出軌，第3節尾部起至第8節車廂則受困隧道中，當中尤以第7節、第8節車廂的損毀最為嚴重，死傷者亦大多來自該兩節車廂。

另《中央社》報道，現場是在秀林鄉台9線115公里旁，台鐵北迴線「大清水隧道」南向。涉事列車早上7時11分從樹林車站開往台東車站，約9時28分在大清水隧道南端出口外遭工程車撞擊，並造成列車擦撞隧道壁。其中第1節至第6節車廂出軌，第4節至第5節車廂變形，需要破壞器材支援，同時第3節至第8車節車廂卡在隧道內，呈現前後擠壓狀況，死傷較為嚴重。

對於列車出軌原因，台媒稱當時該路段正在進行明隧道工程施工，工程已接近完工，目前停工。惟施工廠商的工程車沒有停好，以致從上方溜逸滑落下方軌道，撞向高速行駛的太魯閣號。花蓮縣警察局當天下午已約談肇事李姓工程車司機到案，局長蔡丁賢指附近有台鐵委外進行的明隧道工程，相信是施工時工程車司機未拉手煞車，停車不慎導致空車滑落斜坡，初判撞擊點在列車第8節車廂的車頭，亦是整列列車的車頭。

（綜合報道）