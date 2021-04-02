台鐵太魯閣號列車疑遭工程車橫撞出軌　載客約350人已至少48人死

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-02 16:20

台灣花蓮縣發生列車出軌意外，從樹林車站開往台東車站的台鐵太魯閣號列車，周五（2日）上午駛經大清水隧道時出軌。 對於死傷者情況，消防部門通報更稱多人「目視無生命徵象」。 台鐵最新通報，意外已造成48人死亡。

據台媒此前引述花蓮縣消防局在早上10時20分的通報，出軌的列車共有8節車廂，載有乘客約350人，第1節至第3節車廂已疏散約60人，第4節至第5節車廂則出現變形，正在搶救當中。另根據現場民眾拍攝的照片，可以見到列車的第2節及第3節車廂已經出軌，第3節至8節車廂則受困隧道中，推測應有部分衝撞隧道壁。

花蓮縣消防局其後續報，指在10時31分已疏散第1節至第4節車廂約80至100人，輕傷約20人待送醫、重傷3人已送醫，另有「目視無生命徵象」約4人。此外，列車其餘第5節至第8節車廂，目前卡在隧道並因變形無法順利進入，正持續搶救中。

對於列車出軌原因，台媒稱當時該路段正在進行明隧道工程施工，工程已接近完工，目前停工。惟施工廠商的工程車沒有停好，以致從上方溜逸滑落下方軌道，撞向高速行駛的太魯閣號。台鐵亦證實確有廠商施工疑慮，目前運安處正在調查，一旦確認為廠商疏失，將依照合約向廠商求償。

（綜合報道）