台鐵太魯閣號出軌｜事故釀逾30人死　每位罹難者理賠250萬新台幣

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-02 14:16

台鐵太魯閣號列車今日（2日）在花蓮縣內的大清水隧道內出軌，事故造成至少36人死亡，司機員也確定殉職。肇事原因初步查明是有工程車從上方溜逸滑落下方軌道，並撞向正在高速行駛的列車。 金管會表示，此次「台鐵旅客運送責任保險」由國泰世紀產險為主簽單，每人死亡理賠250萬元（新台幣，下同）。

消防人員協助傷者脫困，送醫救治。（中央社）

金管會表示，台鐵依《鐵路法》第62、63條及鐵路機構行車與其他事故損害賠償及補助費發給辦法規定投保，法令規定為死亡者250萬元，重傷140萬元、傷害40萬元。

經查，由國泰世紀產險為主簽單，台鐵旅客運送責任保險，每人死亡250萬元，重傷140萬元、傷害醫療40萬元，每1次事故2億元，保險期間累計8億元。國泰表示會積極與台鐵聯絡並關懷保戶。

台鐵表示，初步研判事故原因疑為工程吊貨車沒有停好，滑落邊坡高速撞上太魯閣號。據查，肇事的49歲李姓司機為義祥工業社負責人，停車後往辦公室走去，不明原因該吊貨車滑落鐵道，導致前五節車廂受困於隧道內。

目前李男由花蓮警察局新城分局偵查隊帶回至崇德所詢問，警方表示，由花蓮地檢署統一對外發言。據了解，檢警懷疑是李男沒有拉手煞車而釀禍。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡稱，檢方目前已成立專案小組並抵達現場，在不影響救難下，已進行現場蒐證調查。

（聯合新聞網）