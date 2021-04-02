台鐵太魯閣號出軌｜第7、8節車廂傷亡最慘重　倖存乘客：都是死屍

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-02 19:33

周五（2日）上午，台灣花蓮縣發生列車出軌意外。由樹林車站開往台東車站的台鐵408次太魯閣號列車，駛經大清水隧道時遭斜坡上工程車滑落撞擊出軌，已導致54人死亡，是近半世紀以來台鐵最嚴重事故。 乘客傷亡最慘重的第7車廂以及第8車廂，有倖存者憶述事發時的情景仍心有餘悸，「很多人被壓在椅子底下，走出車廂後發現裡面都是死屍。」

家住新北市的陳太太和丈夫以及兩名女兒坐在太魯閣號列車的第8節車廂，他們一家原定趁假期赴花蓮度假，未料卻遭遇如此驚心動魄的經歷。目前，陳太太一家已經被送至羅東博愛醫院進行治療。

回想起事發時的狀況，陳太太仍然雙手顫抖。她說，事發後很多人被壓在椅子下面，剛開始還有呼救的聲音傳出，但後來聲音就漸漸消失。「原本還在座位上補眠，怎知在過隧道時，突然聽到巨大撞擊聲，頓時從睡夢中驚醒，當時眼前一面漆黑，車內滿是煙霧，家人所幸都沒有受困，很多人被壓在椅子底下，椅子上面又有其他人壓著，但底下的人都沒有意識，走出車廂發現到處是屍體。」

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而另一名第7節車廂的乘客柯先生說，原定今日與太太從台北車站乘搭太魯閣號列車回台東老家掃墓。列車被撞擊前，柯先生在座位上打盹，事故發生後用擊破器把窗戶擊碎逃出。柯先生稱，自己和太太僅受輕傷，經過2針縫合處理後，情況較為穩定，目前二人已經搭車返回台北休養。

（綜合報道）