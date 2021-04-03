台鐵太魯閣號出軌｜運安會指有四大疑點　包括工程車管理模式等

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-03 10:46

台灣台鐵太魯閤自強號列車周五（2日）發生嚴重出軌意外，至今共導致50人死亡，162人受傷，經初步調查是停在斜坡上的一輛工程車，疑因司機未拉手煞車掣導致滑落在鐵軌上，繼而與太魯閣號相撞。 事發後台灣的國家運輸調查安全委員會已介入調查，並表示整件事共有四大疑點，分別是工程車的管理模式、為何鐵軌是人車不得入侵，工程車所在地方卻沒設圍籬、會不會是發生土石崩塌，以及現場有否其他人員入侵。

楊宏智稱，肇因與工程車未拉煞車或煞車故障都有可能。（中央社）

運安會主委楊宏智表示，運安會第一時間知道有死亡後就已立案調查，以標準事故調查程序進行。目前已完成工程車停車處、滑落處、車輛刮痕／扣件／軌枕破壞、列車第1節及第2節車廂的現場拍照跟基本資料蒐集，亦已完成與倖存列車長的訪談。此外，現在已查扣第1節、第8節車廂的閉路電視（CCTV）、列車自動保護系統（ATP）、列車控制與管理系統（TCMS），並有用光學雷達（LIDAR）掃描現場。同時，現正在進行列車車廂破壞掃描及建模。

楊宏智指目前初步看到疑是工程車滑落邊坡撞擊列車，至於是工程車未煞車或煞車故障，仍需進一步從工程車原先停放位置、滑落地點及煞車系統詳細調查。（中央社）

楊宏智指，初步關切方向，由於有看到工程車與第7節、第8節車廂及車頭駕駛室有嚴重衝撞，會了解工程車管理模式。他說，會做完整調查，用最嚴謹角度，把安全因素拋出來，有立即需要處理的會有事故安全通告。楊宏智並提到，是否有圍籬就不會發生嚴重事故，都還要進一步了解，並去比照日本等國，看是否要設圍籬，一層一層從安全因素挖，希望同樣事故不要發生。

工程車滑落處。（中央社）

至於針對工程車有沒有拉手剎車掣，工程公司方面是宣稱有拉手剎車跟用石頭擋，現場殘骸則顯示是處於空檔，但是否代表剎那間變成空檔，未來會去查看工程車機械系統有否跡象顯示其原本狀態。楊宏智稱，石頭擋是否是可以接受的方式，也還再了解。此外，軌道上有刮痕，當時列車司機是否有啟動剎車，但由於兩名司機及司機助理都已殉職，現時只能從旁證分析。

被追問是否涉及人禍因素時，楊宏智就說目前仍然難以判斷，也許工程車也有機械問題，可能手煞車掣拉了系統卻沒有到位，只能說沒有太多天候問題，環境問題則值得探討。楊宏智表示，會邀請工程公司、台鐵局、鐵道局、交通部等事故相關單位參與調查，若太魯閣號列車有疑慮，也會邀請製造商。楊宏智最後稱，事故調查將比照航空高標準的嚴謹做法，接下來將先產出事實資料報告，估計若不太複雜，約3至4個月就可以完成。

（綜合報道）