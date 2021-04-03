台鐵太魯閣號出軌｜睹父女相擁亡　救難員最後安慰：我搬的很穩吧

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-03 12:20

台鐵太魯閣號在昨日（2日）發生出軌意外，造成至少50死146傷，當中的慘情場面，看在一眾救難員眼中。紅十字會花蓮支會的救難員曾文隆，就在事後分享了他的經歷，期間一幕父親緊抱女兒相擁而亡的畫面，讓他看了鼻酸。

事後有大量遺體被抬出隧道。（美聯社）

曾文隆表示，其徐姓好友昨日載他到清水隧道，與紅十字會花蓮支會的同事一起救援，期間發現父女相擁而亡一幕，讓他看得揪心。

「白點點妹妹，最後妳爸爸有抱著妳哦！白點點妹妹的爸爸，加油~希望你能放下」，他後來在社交網留下一段段文字，希望以溫柔的語氣對死者說話，為對方帶去一點溫暖，「很潮流的阿嬤~抱歉…讓妳少一隻鞋子，我很努力的找了，希望最後有人能找到」、「100公斤的大叔，如何？我搬的很穩吧？希望這段路沒讓你折騰到」、「泡麵頭妹妹，記得哥哥說的話，已經沒事了哦，可以閉上眼了」。

曾文隆事後在網上分享了他的經歷，並以溫柔的語氣對死者說話。（Facebook）

他又表示，雖然自己不知道最後26名罹難者的名字，但他希望他們可以放心，因救難員們會將他們送出隧道，「不要想太多，這裡我們處理」，「一路走好，拜託…」。

該貼文一出，許多網民隨即留言打氣，紛紛表示「謝謝你們的付出」、「真的很感謝你們，你們的努力就是他們堅持下去的希望」，而曾文隆也表示這是應該做的，指民眾的支持是他們繼續下去的動力。

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（ETtoday）