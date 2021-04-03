主打本土女星性愛片及直播　台成人網「SWAG」被查抄負責人交保

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-03 13:20

號稱亞洲最大的台灣知名成人影音網站「SWAG」，周四（1日）遭內政部警政署刑事局查抄，帶回劉姓執行長等35人調查，訊後將劉男及重要幹部等5人依妨害風化罪嫌移送，同時封鎖該網站。劉男事後以30萬元（新台幣．下同）交保，其餘人等則請回。

SWAG號稱是亞洲最大的台灣知名成人影音網站。（）

台媒引述警方調查發現，SWAG最初是台灣藝人黃立成於2016年8月創辦的交友平台，近3年改由劉男接手，改為招募台灣女子拍攝三點全露性愛影片或進行色情直播，當中不乏性器官特寫、性虐待等猥褻內容。不僅如此，民眾甚至可透過App的線上聊天、約會等功能，向女主播「斗內」送禮，讓對方賺取金錢，衍生出性交易等犯罪問題。網站伺服器架設在美國。民眾免費註冊會員後可預覽影片，線上刷卡或第三方支付購買「鑽石」代幣，便能觀看完整影片。

SWAG招募台灣女子拍攝三點全露性愛影片或進行色情直播。（網上圖片）

SWAG招募台灣女子拍攝三點全露性愛影片或進行色情直播。（網上圖片）

調查指出，SWAG已招募300多名女子做性愛直播，累積有超過6萬名會員。SWAG由台北市敦化北路一間名為「攻城獅」的科技公司經營，劉男並透過妻子名下「鈔多」公司，聯繫第三方支付公司收費轉帳。警方清查公司帳戶流入資金高達12億元，事業有聲有色，有高階幹部月薪逼近30萬元。

警方透露，劉男曾赴英國攻讀大學商學院會計系，返台後在私人公司任職軟體工程師。劉男到案後坦承經營SWAG是仿照日本成人影片產業模式，質疑為何日本可以，台灣卻不行。警方表示，SWAG的會員支付1元就能購買30顆「鑽石」，觀看每部影片需250顆「鑽石」，每次觀看時女主播可獲分紅30顆至40顆「鑽石」。但由於SWAG不具過濾會員身份機制，供不特定者瀏覽，涉刑法妨害風化罪。

SWAG的網站已被封鎖。（網上圖片）

SWAG有發聲明回應被查抄一事。（網上圖片）

警方在行動中查扣5部電腦，包含有管理帳號及密碼，以及女主播、會員的資料。警方取得SWAG的管理權限後，已封鎖網站避免持續散布色情內容，後續將不排除通知女主播查辦。

（綜合報道）