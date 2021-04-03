台鐵太魯閣號出軌｜27歲法國男追愛赴台工作　不幸與女友雙雙殞命

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-03 20:58

台鐵太魯閣號列車周五（2日）發生出軌事故，搜救人員在列車第6節車廂再發現1具變形遺體，檢方將死亡人數暫上修至51死，詳細身分仍有待確認中。 目前官方公布的罹難者名單有3名外籍人士，包括2名美國籍女子和1名法國籍男子。據台媒報道，法國男子古查爾（De Guyenro Charles）因為結識了台灣女友，為了愛情赴台工作，情侶二人原本要到台東玩，卻不幸坐上遭遇出軌事故的列車，同遇死劫。

台鐵出軌｜逾百家屬現場招魂悲喊「回家了」 多人痛哭昏厥需攙扶

報道指，在事故中罹難的27歲台灣李姓女子精通英文和法文，大學期間曾到荷蘭交換，後來在歐洲拿獎學金攻讀碩士學位和工作，進而與古查爾相戀。二人交往兩三年，李女返台後，古查爾也陪她到台灣工作。

李女的家屬透露，古查爾本來在周日（4日）迎來28歲生日，情侶二人假期計劃要到台東玩，卻意外喪生。家屬回到現場招魂時，李女母親哭喊著兩人要「手牽手不要走散了，一定要跟著媽媽走回家」，李女的阿姨也哭著說，「一個外國人，找不到回家的路怎麼辦。」

台鐵408車次太魯閣號4月2日在花蓮縣大清水隧道疑遭滑落工程車砸中而出軌，造成51死逾百人傷。（中央社）

事故發生後，法國在台協會也在Facebook發文，證實1名法國僑民因事故罹難，表示已與台灣官方取得聯繫，會採取必要的措施，並在尊重家屬隱私前提下，盡力提供協助。

（TVBS新聞/綜合報道）