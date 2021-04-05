台鐵出軌｜型男網紅宣布捐百萬善款　被揭收據甚至祈福照全是偽造

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-04-05 18:36

花蓮太魯閣號脫軌事故全台嘩然，此次出軌意外，造成至少48死、200人受傷。善良的台灣人始終秉持著人溺己溺的切膚之痛，大家都恨不得能挽起袖子去幫忙，更有民眾捐款，想幫助這些不幸罹難或是受傷需要協助的乘客及家屬。只是，卻有人利用別人的悲痛來蹭著熱度！有網友就爆料，某IG網紅在網路上貼出自己捐款的圖片，甚至還有祈福法會的照片，但卻通通是假的！

IG擁有1.5萬追蹤人數的男網紅，不僅聲稱自己捐出150萬，還一早特地跑到佛光山寺廟祈福……

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不過這些動態照片通通都被網友抓包，全都是假的，連捐款收據都是後製上去，還沒把圖裁好，連原本台灣關愛基金會的「舊版收據」字和左上方的收據編號「104387」6位數字還一模一樣！

「拜託，連編號都一樣，到底有沒有腦呀？」、「現在是蹭熱度假捐款嗎？」、「這麼想紅？我們幫你！」、「偽造捐款收據已經算是偽造文書了吧！」、「真的捐150萬+道歉，還是要被告偽造罪？」、「沒錢不可恥，可恥的是拿人家的傷痛耍智障！」、「是哪裡來的網紅，國文老師沒教好拾跟捨的差別？」、「伍拾？伍捨？傻傻分不清楚！」。

結果事情爆發後，該名網紅火速關閉帳戶，但仍被網友截圖下來砲轟。更有網友貼上該網紅IG自介，上面表示自己「身兼主持節目、品牌代言、遊戲實況、平面拍攝」等等，還特別加註一句「此帳由警政署網路警察局24小時全程監控中」。

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