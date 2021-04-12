日本公布福島核污水處理決定前夕　北京稱嚴重關切

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-04-12 18:44

日本基本上已決定將福島第一核電廠發生核災後產生核廢水排放到大海，料4月13日的內閣會議正式決定。日本首相菅義偉4月12日稱，這是福島重建中不能迴避、無法永遠推遲的問題。

日本內閣13日將召開會議，決定是否向大海排放已稀釋的核污水。稀釋後的氚（Tritium）濃度將約是世界衛生組織（WHO）規定的飲用水標準七分之一。

菅義偉出席國會眾議院決算行政監試委員會時稱，政府會以真誠態度面對反對聲音，並認為採取萬全的措施很重要。他稱政府將以科學根據為基礎說明，爭取國內外理解此舉的安全性。

中國就日本此舉回應：「中方已通過外交渠道向日方表明嚴重關切，要求日方切實以負責任的態度，審慎對待福島核電站核廢水處置問題。」

中國外交部發言人趙立堅9日下午稱，日本福島核事故是迄今為止全球發生的最為嚴重的核事故之一，事故造成大量放射性物質泄漏，對海洋環境、食品安全和人類健康已經產生深遠影響。

他稱日本政府應當秉持對本國國民、周邊國家以及國際社會高度負責任的態度，深入評估福島核電站含氚核廢水處理方案可能帶來的影響，主動及時地以嚴格準確、公開透明的方式披露訊息，在與周邊國家充分協商的基礎上慎重決策。