國安教育日丨台陸委會斥洗腦民眾　稱港人能接觸充分多元資訊

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-04-15 20:25

本周四（15日）是《港版國安法》實施後首個「全民國家安全教育日」，香港中聯辦主任駱惠寧致詞強調，要讓干預香港事務的外部勢力「留點教訓」。 對此，台陸委會發言人邱垂正表示，這過去在大陸是經常有的「洗腦民眾作為」，以香港人民如此高水平，又能夠接觸到充分多元的資訊，洗腦效果如何，社會各界自有公評。

4月15日，台陸委會舉行例行記者會。邱垂正在會上指出，香港民眾過去要求自由民主，有關方面必須回應香港自由民主，才能夠讓香港社會早日回歸到穩定正常的狀態。但這兩年香港的自由、民主、人權、法治情況持續嚴峻惡化。

邱垂正強調，如果中共以消滅中華民國做為兩岸關係發展的終點，以軍事要求台方屈服，台灣絕不接受。（楊家鑫／多維新聞）

他表示，因為中共要推動其官定意識形態，形成統一思想，這樣的全民國家安全教育日，過去在中國大陸是經常有的洗腦民眾作為。如今要用再教育來讓香港人民認同，這種洗腦作為到底效果如何，以香港人民如此高水平，又能夠接觸到充分多元的資訊，社會各界自有公評，台方也會持續來關注。

另一方面，大陸國台辦發言人馬曉光日前表示，「1949年國民黨政權在其發動的反人民內戰中失敗，退踞台灣島，從此喪失了代表全中國合法政府的地位，這是不爭的歷史事實」，還説可以去看國際共識與聯合國決議。

對此，邱垂正表示，「針對國台辦錯誤評論中華民國存在的客觀事實，本會表達嚴正抗議，中華民國成立迄今已110年，台灣從未屬於中華人民共和國，未來更不會是，這是根據國際法原則的歷史事實與現實，不是中共單方面主張所能改變」。

香港中聯辦主任駱惠寧強調，對於干涉香港事務的外部勢力，該反制就反制。（REUTERS）

邱垂正強調，台政府根據《中華民國憲法》與「兩岸人民關係條例」處理兩岸事務，中共如果以消滅中華民國作為兩岸關係發展的終點，以軍事威嚇強加政治框架，要求台方屈從，台灣絕不會接受。

此外，中共近日推出新版中國共產黨簡史，將太陽花學運定位為台獨跟外部勢力在背後煽動的一次反中事件，邱垂正則呼籲，「中共當局要本於尊重歷史事實，充分理解台灣的民意走向，要正視中華民國客觀存在的事實以及台灣2300萬人民對於自由民主價值的堅持，這樣兩岸關係才能步上良性互動的軌道」。