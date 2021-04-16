台灣發現本島首宗牛結節疹　農委會料病毒來自中國大陸或金門

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-16 10:45

台灣新北市林口區一處肉牛養殖場，周三（14日）發現台灣本島首宗牛結節疹。為防止病毒擴散，當局已將8隻發病牛隻撲殺、就地焚燒掩埋，並規劃新北、苗栗以北縣市優先為牛隻施打疫苗。農委會副主委黃金城推測，病毒來源於中國大陸或金門。

台灣農委會推測，今次牛結節疹或來源於中國大陸或金門。（中央社）

黃金城表示，經過檢驗，今次病毒的基因序列與2020年7月金門發生疫情的病毒一致，與從中國大陸傳來的病毒株基因序列相似度100%。他續稱，病毒傳播的渠道或是，蚊子、螐蠅等昆蟲飛入貨船、貨機等貨區後運到台灣本島，通過叮咬牛隻產生感染。

農委會主委陳吉仲說，台灣有1197個肉牛養殖場、560個乳牛養殖場，合計養牛產業總產值140億元新台幣（約合38.3億港元）。而牛結節疹對乳牛傷害最大，會影響影響乳牛懷孕及泌乳。為防止病毒擴散，當局已計劃為新北、苗栗以北縣市的牛隻優先接種疫苗，共計1萬4450劑，之後將為全台灣的牛隻施打疫苗。

據了解，牛結節疹非人畜共通疫病，病毒主要透過蚊子、螐蠅等節肢動物傳播，潛伏期28天，發病率為10%到20%，死亡率為1%到5%，發病症狀為發高燒，感染後產乳量會顯著下降。

（中央社）