台北被「中國」包圍須改街名？　市長柯文哲似為轉向「試水溫」

撰文： 陳鄭為 最後更新日期： 2021-04-22 13:16

沉寂一段時日的台北市長柯文哲，因為一段直言不諱、暢談台北市街道路名「太中國」、台北成了「中國城」應該要檢討的「去中」言論影片，再次讓自己踏上了台灣政治的風口浪尖。

4月20日Facebook出現新的粉絲專頁，名為「台灣阿北-柯文哲」（阿北為閩南語音譯，意指阿伯、伯父，或泛指中年以上男子），該粉專標榜「很台灣、很本土」，並由柯文哲本人現身錄製一段3分23秒的影片，大談台北市內的道路正名。

儘管該粉專據悉為「柯文哲的民間友人創立」，又台北市府與柯文哲所屬的民眾黨第一時間皆表示對此粉專「毫不知情」，但柯文哲真身暢談台北市街道名稱有「去中」必要，毫無意外引爆輿論關注。不過，該粉專暨影片曝光4小時後，已因不知名原因關閉。

台北市長柯文哲4月20日現身一新創的臉書粉絲專頁，併發布影片探討台灣街道以中國省分、城市命名的議題，質問怎麼沒有真正屬於台灣的街道。（Facebook@台灣阿北—柯文哲）

柯文哲：立法院被中國城包圍

柯文哲在這支名為「認識台灣很難嗎？ 從路名找真的很難！」的影片中，自言常常在台北市街頭散步，但抬頭一看路名卻都是中國的省份或城市，包括寧夏、北平、天津、南京、長安等。「看看我們的立法院，竟然被整個中國所包圍，有濟南、青島、杭州、紹興、許昌、徐州、鎮江、南陽、襄陽、武昌，老外（外國人）進來台北市一定『霧煞煞』（一頭霧水）。」

柯文哲順勢質疑，「台灣竟然沒有用自己的城市來當路名，我們被淹沒在中國的城市名。」並且話鋒一轉，言及有一個政黨號稱最本土，結果他們的（黨部）所在地就是北平東路，「我就覺得怪怪的，最愛講台灣意識的政黨（註：民進黨），位在北平東路上，你不覺得怪怪的嗎？」

但柯文哲也不諱言，改路名茲事體大，今天他拋出這個議題，「選一條路名或一個公共設施來做正名，代表台灣精神的正名運動是最貼近他們生活的正名運動，不分黨派顏色，就是住在台北市的人希望有一個代表台北市的路名」，最後以歡迎網友、各界提出建言，看哪一條路名最具有指標性，「看是南京東路還是北平東路」；「當年介壽路改成凱達格蘭大道，象徵威權體制的瓦解」，並明白對外呼籲，此刻拋出街道路名的正名想法，期望得到社會意見的反饋。

柯文哲2月底出席國民黨主辦的願景論壇，並與國民黨主席江啓臣高調同台，彼時引輿論多揣測是否有「藍白合」的可能。（吳逸驊／多維新聞）

市府與網傳片段「割席」

儘管台北市副發言人魏佑任稍早前回應，該粉專「不是北市府官方平台，也應該不是民眾黨創立」，「內容部分會再瞭解一下是什麼時間拍攝的」。但不論拍攝時間，善於引導議題的柯文哲，其「有此一説」顯然不是一場意外，背後也埋藏了多項值得細究的環節。

柯文哲對於台北市街道名「去中國化」的倡議，不論是真情假意，其實都已經是次要問題，主要還是在於他疾呼一件毫無意外、篤定被各界解讀為「去中國化」的事，在這樣的預期底下，將「柯文哲」與「去中國化」相連結，無疑也是他期望這次外界對他的解讀。

柯文哲2月底出席國民黨主辦的願景論壇，並與國民黨主席江啓臣高調同台，彼時引輿論多揣測是否有「藍白合」的可能。（吳逸驊／多維新聞）

最後，這段影片中，最富有饒味的，莫過於柯文哲主張，「選一條路名或一個公共設施來做正名，代表台灣精神的正名運動是最貼近他們生活的正名運動」，如果這確實是他熟慮之後的發言，在接下來的一段時間，何為「台灣精神的正名」、什麼是「生活的正名」，具體內涵為何，又會否再有進一步的延展？都將是外界等着柯文哲的答卷。