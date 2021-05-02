國際勞動節｜台灣五一遊行　3千示威者：薪資要提高、年金要保障

撰文： 楊騰凱 最後更新日期： 2021-05-02 15:00

適逢5月1日勞動節，台灣勞團發起五一勞動大遊行，估計3,000人與會，一行人在台灣總統府前的凱達格蘭大道集結，一路步行到台灣行政院，要求台灣政府應該解決勞工低薪問題，並保障勞工退休年金。今年還有年逾80歲以上的老礦工大隊參與遊行，象徵「百工百業都要上街頭齊怒吼」。

台灣勞團舉辦勞動大遊行，於台灣總統府前集結，一路向台灣行政院前進。（中央社）

由於2020年受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，勞工大遊行停辦一年，而目前台灣疫情尚緩，台灣勞團也決定2021年應號召彼此上街遊行。

在遊行訴求方面，主辦單位表示，雖然2020年在疫情衝擊之下重創世界各國經濟，但台灣卻得到世界上少見的經濟正成長，2020年經濟成長率達3.11％，股市也不斷創新高，台灣主計處更樂觀預測2021年台灣經濟成長率4.64％。然而創造這樣經濟奇蹟的台灣勞工並沒有公平分配到經濟成長的果實，薪資成長的速度遠遠不及經濟成長速度，攸關1,000萬勞工退休生活的勞工保險年金改革至今也不見政府提出具體改革方案。

台灣勞團舉辦勞動大遊行，估計3,000人與會，要求台灣政府應該解決勞工低薪問題，並保障勞工退休年金。（中央社）

主辦單位指出，本次遊行路線由台灣總統府前的凱達格蘭大道出發，途經台灣教育部、台灣立法院，直到接近台灣行政院的路口前（台灣行政院前為禁制區無法申請集會遊行）。其餘行動劇方面，本次五一大遊行由平台外送員送來「神秘禮物」做為開場，並邀請各行各業的工人代表上台呼籲政府正視工人「低薪」、「勞保年金危機」等問題，最後演出行動劇「選票換跳票」諷刺台灣人民以817萬張選票（蔡英文2020年台灣總統大選得票）送出「執政」的大禮包，卻不見政府提出具體方案響應勞工權利問題。

遊行隊伍行經台灣立法院時，勞團們舉出「薪資要提高」、「年金要保障」兩幅巨型字條，期待台灣立法院「最低工資法」、「勞保年金改善方案」應儘量快速審議通過。

五一遊行隊伍行經台灣立法院時展開兩個巨型字條表達訴求，分別是薪資要提高、年金要保障。（中央社）

主辦單位強調，本次遊行路線、活動設定就是要呼籲台灣政府，不論台灣總統府、台灣立法、行政機關都應該提出具體方案，解決台灣勞工低薪、缺乏退休生活基本保障的迫切問題。