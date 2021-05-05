撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-05-05 21:00

4月30日深夜，一位身份成謎的陸籍男子周鮮，從福建開着由淘寶購買、價格將近7萬台幣的「軍規」動力橡皮艇，一路直駛至台中登陸，過程中台軍海軍、海巡署無人發現，甚至此人登陸台灣後還逛逛大街將近二小時，因為行跡可疑被台中港作業工人發現報案，才將其逮捕。此人宣稱要「投奔自由」。

陸籍男子周鮮，駕駛橡皮筏從福建直衝台中，航程百多公里，一路風平浪靜，登陸後還在台中港逛大街二小時才遭查獲，台灣海軍海巡顏面盡失。（中央社）

周鮮從大陸離岸至台灣中部台中港登岸的整個過程，台軍警力量與監控雷達毫無發揮、全面癱瘓，事發後，台防部與海巡署互推責任，僅説明「海上目標分由海軍、海巡及岸巡分層掌握，針對目標雷達回跡小，難以掌握之膠舟、竹筏等目標，將與海巡署共同研討應對，嚴密監控台灣周邊海域。」

台灣行政院海洋委員會與海巡署，才在4月公佈所謂的台灣防衞「獵殺圈」，殺氣騰騰似乎煞有價事，如今遇到橡皮筏登陸案，成了笑柄。（台灣海巡署提供）

事實上，台軍的説法並無錯誤，目標小的橡皮艇、竹筏等船隻，無法在海洋監視雷達上面看到，因為雷達依賴的是金屬反應的回波得到目標軌跡，船身上幾乎沒有金屬的皮筏竹筏難以監控。

但是，難道橡皮筏就沒有辦法有效監控嗎？如果屬實，那麼偷渡集團、走私集團用玻璃纖維、複合材料製造的快艇，不就如入無人之境？

美國海巡隊與海關岸防局，抓捕中南美洲毒梟的玻璃纖維極速快艇的經驗豐富，並非無金屬反應雷達捕捉不到，就任其如入無人之境。（Facebook @ U.S.Customs and Border Protection）

參考美國美國海關與邊防局（U.S.Customs and Border Protection），以及美國海巡隊（U.S.C.G）的值勤經驗，這類在一般雷達上看不到的船隻快艇，通常由空中監視來捕捉，包括紅外線熱像儀、夜視望遠鏡、空中預警機甚至動用到衞星的監視，務必作到滴水不漏的地步。

從美國管理龐雜的陸上、海上邊境之經驗，可以想見空中、海面協調作業的重要性，反觀台灣呢？

美國海關岸防局，甚至擁有自己使用的24小時空中巡邏預警機，由P-3C反潛巡邏機改良而成。（Facebook @ U.S.Customs and Border Protection）

台灣海軍並無編制航空隊的想法，僅有反潛直升機大隊勉強操作，但是其任務並非執行24小時的海上監測活動，且多半配合艦隊行動。

台灣海巡署，也無24小時可用的航空隊，目前海巡署必須與台灣警政、民政、消防等單位，共同使用內政部空中勤務總隊的飛機，這批多半以直升機為主的機隊，絕大部分的任務都是執行搜救，並無專業的24小時海天監控的任務機，這種監控機必須要由速度快的定翼機來擔負，台灣的空中勤務總隊並無此規劃。

台灣內政部空勤總隊摔了一架UH-60M黑鷹直升機，空軍救難隊也摔了一架同型機，台灣軍警才終於想通，要將救難用直升機加裝氣象雷達與前視紅外線等裝備。但是此裝備僅能用來救難，無24小時全天候監測台灣沿海的能力。（台灣內政部空中勤務總隊提供）

台防部聲稱，因為雷達捕捉不到，故才讓膠筏登陸。但是此人在台中港區逛大街長達二個小時，台灣海巡署甚至警政系統幾乎癱瘓，要不是有民眾警覺報案，此人恐怕就消失在台灣街頭中。

而台灣海軍對於籌建航空隊的興趣缺缺，好不容易向美國採購的P-3C反潛巡邏機，原本有此海上24小時監視效能，台灣海軍也全部推給空軍使用，而台灣空軍囿於軍種本位主義、任務屬性和記功加爵的管道，根本對海上反潛巡邏毫無興趣，在各個單位都踢皮球、根本無人想負責的狀況下，此荒謬案件才會發生。

台灣內政部空中勤務總隊，僅擁有一架美製Beech-350雙螺旋槳定翼機，號稱有空中巡邏用途，實際上出勤時間少，多半用在土地測量與攝影用途，對海巡署空中巡邏偵查的功能毫無貢獻。（台灣內政部空中勤務總隊提供）

如今，台灣親綠主流媒體大量討論此人動機，以及是否由解放軍協助、將橡皮筏施放在海峽中線以東，再由此人嘗試突破台灣海防…等種種陰謀論，越扯越誇張。但是無人檢討，台灣軍方、海巡署和警方，長期懈怠、怠忽日常職守，以及不具備現代海上巡邏值勤觀念的守舊沈痾，以及台灣缺乏全天候巡邏機、缺乏專業的空中熱像儀、夜視鏡操作人員的窘境。