撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-05-07 20:30

時值5月，台灣即將進入梅雨季節，封面通過台灣上空，近日終於降雨迎來「開門紅」，這是近來飽受旱災之苦的台灣所引頸期盼的。台灣經濟部在當地時間5月6日召開「旱災中央災情工作會報」，台灣經濟部長王美花在會前接受媒體採訪時，對於近來讓台灣經濟部陷入焦慮的水情及第三座天然氣接收站（三接）等議題做出若干説明。

台灣經濟部長王美花對於近來水情略加説明。（中央社）

王美花表示，近日的雨量總計約有50萬噸的水量進帳，對於終結當前的乾旱狀態沒有明顯助益，甚至5至6月期間的鋒面帶來的雨量可能偏少，因此原本預計要進行到5月底的「供5停2」（苗栗、台中、北彰化等地的限水措施，每周僅供水五天，停水兩天）措施將持續下去，各地的水情燈號維持不變，並通過開發水井、伏流水等形式，預計在6月可達到供水52萬噸的目標。

先前台積電在台中地區大規模調度運水車，從建築工地調度用工程地下水，在當前全球陷入晶片荒的情況下引發國際關注。王美花説明，其中一處工地每日有1萬噸水量，另一處則是3.7萬噸，這些水源將在淨化後投入供水系統，供應民生及產業用水。

但是，根據台積電在《2019年企業社會責任報告書》批露的資料來看，台積電在台中科學園區的廠房每日耗水量約為4.9萬噸，倘若在耗水量沒有進一步增加的情況下，通過建築工地取得的水量看來僅能勉強持平，是否還能支援民生用水不無疑慮。

王美花也説到，台中的地下水資源豐沛，因而工程地下水較多，日後將跟台中市政府協調討論能否常態化運用，同時也提到高雄地區積極開發水井及伏流水，令供應該地區用水的澄清湖水庫已經滿庫，暫緩旱災威脅。

王美花亦提及，台軍與企業共通合作，對已乾涸之水庫進行清淤，清淤量突破歷史創下新高，對於台軍及企業表達了讚歎及感激之情。王美花最後也説到，面對8月28日將要舉行的「護藻礁」公投，政府已對主張將三接外推的環保團體釋出最大善意，也對公眾呼籲要對該案投下反對票。

平心而論，無論是調度伏流水、挖鑿水井、透過建築工地取水等方式，都免不了「寅吃卯糧」的疑慮，僅是將抽取地下水透過文字包裝成另一種説法，對於學界「警惕超抽地下水」的呼籲顯然已無心顧及。

再回顧過往民進黨政府與台中市的互動情況，此前台灣經濟部強行重啓台中火力發電廠（中火）的燃煤機組，直接無視台中市政府的意見，亦對台中「拆然煤換燃氣」的意見視若無睹，仍堅持在維持然煤機組的狀態下加設燃氣機組，從如此互動關係，中央是否會在「抽取地下水常態化」尊重台中市政府的意見，已可見端倪。