郭台銘再失台灣首富寶座　「鞋王」張聰淵深圳上市後股價大漲奪冠

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-07 16:28

美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）日前公布「2021台灣十大首富排行榜」，鴻海集團創辦人郭台銘再次失落台灣首富的寶座，甚至排名進一步下跌至第六位。 新任台灣首富是「鞋王」華利集團（宏福實業）創辦人張聰淵，以138億美元資產居冠。 台灣傳媒介紹，現年73歲的張聰淵為人低調，即使在家鄉雲林縣也很少有人認識。張聰淵能夠一飛衝天的關鍵，是家族持股近9成的華利集團，上月底在深圳創業版上市，並且股價至今已突破百元人民幣，帶挈資產大幅攀升。

郭台銘再次失落台灣首富的寶座，甚至排名進一步下跌至第六位。（視覺中國）

根據排行榜，頭十位依次是華利集團張聰淵、國泰金控蔡宏圖三兄弟、富邦金控蔡明忠兄弟、頂新集團魏應充四兄弟、日月光半導體張虔生兄弟、鴻海集團郭台銘、旺中集團蔡衍明、廣達集團林百裡、國巨集團陳泰銘、長春集團林書鴻。《福布斯》指，張聰淵家族的華利集團是全球第二大運動鞋製造代工廠，集團的客戶包括有Nike（Converse）、VF（Vans）、Deckers（HOKA ONE ONE）、Puma、Columbia等，2020年淨利潤達18.8億元人民幣。

台灣傳媒指，張聰淵最初是雲林斗六莿桐鄉設廠，自90年代起將生產重心轉移至大陸，在廣東省中山市設立集團總部後，再進一步進軍越南、緬甸、多明尼加等地，擁有21多間工廠及42間子公司，員工超過10萬人。華利集團年產量超過1.8億對鞋子，是全球少數鞋子產量超過1億對的廠商。

華利集團是全球第二大運動鞋製造代工廠。（網上圖片）

張聰淵成為台灣首富的關鍵，就是華利集團於4月26日在深圳創業板掛牌上市。招股書指出，張聰淵持有上市前的華利集團38.89%股權，至於妻子及三名子女亦分別有持股，家族持股高達97.23%。市場估計，張聰淵家族持股市值突破4600億元人民幣，張聰淵個人持股市值則為1200億元人民幣。

（綜合報道）