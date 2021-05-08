撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-05-08 19:30

1990年代開始，台灣黑槍氾濫嚴重的問題，提升成血淋淋的國安問題。當時有統計稱，台灣地下社會隱藏的黑槍與彈藥，可能足夠供一個加強師的部隊使用（約2萬5千個重武裝機械化士兵），由此可見台灣地下槍彈問題的走私與私制槍彈問題的嚴重。

台灣地下黑槍走私嚴重，被查獲者僅為鳳毛鱗爪，根據估計黑槍彈藥數量可裝備一個加強師的規模，而近期橡皮筏頻繁入侵台灣海域事件，也讓人聯想到第五縱隊。（Facebook ＠ NPA署長室）

而這麼多的黑槍為何與國安問題有關？這與兩岸關係在1990年代後走向嚴重對抗有關，由影視產品內容產出而廣為人知的「第五縱隊」（Fifth Column）名詞，也在1990年代初台灣解嚴後通過《國家安全法》引起爭議時，倍受討論的議題。而黑槍與「第五縱隊」結合在一起的想法，一直困擾台灣社會至今。

台灣不僅走私猖獗，偷渡也相當普遍，累積二十多年來偷渡成功者，至今有多少中國大陸地下工作人員潛伏在台灣？有國安單位私下估計將近10萬人，數量相當驚人。（Facebook @ 海巡署長室）

近日5天內2次大陸橡皮筏侵入台灣領海，第一次沒被抓到，讓當事人逛大街。第二次在金門，台灣海巡署終於監控且當場抓獲。不論過程如何，中國大陸潛伏在台灣的「第五縱隊」、地下組織甚至間諜網，又因為此事而被熱烈討論。

台灣海巡署查緝走私與偷渡的能力還需加強，才有辦法阻止地下滲透管道，減低地下管道對國安情報的影響。（Facebook @ 海巡署長室）

近日十多年前的國安局負責財務的上校劉冠軍，意圖取回他使用贓款所得的股票獲利，再度引起輿論關注這些當年投誠大陸的台灣軍方官員的待遇。而民進黨第二次完全執政後，也透過《反滲透法》以及加強軍情特人員投誠大陸的罰則，來嚇阻這些案件發生。包括新黨青年軍王炳忠發展組織案一審被判無罪等事件，也再度引發台灣內部有關「共諜組織」的討論。

台灣國家安全局為台灣最高情治機關，但是近年來查案有限，醜聞卻連環爆，內部鬥爭嚴重，黑函滿天飛。（陳宗逸／多維新聞）

從橡皮筏侵台事件、軍警情特幾乎眼盲耳聾的表現，一般可以推斷，用各種不同方式潛伏台灣社會的解放軍、情報單位的地下人員，數量可能不容低估。根據台灣國安單位私下估計，至2017年可能數量高達10萬左右，甚至也有調查認為，潛伏在台灣中央與地方政府單位的地下工作人員，人數在5千人左右。但是對於詳細數字的確認，台灣目前並無權威國安單位可以予以確認甚至承認。

地下滲透模式因應數位時代的來臨，形式更加多樣化，且從網際網路到外太空都是管道。（維基百科公有領域）

至於滲透的管道，除了偷渡外，包括兩岸學術交流、黑道、宮廟、地下經濟、徵信業等，都是可能藏匿的黑角落，而且一般台灣的國安單位，無法有效查獲，且基於台灣法令在民主化後的立法不夠周全，以及人權和人身自由等考量，台灣情報國安單位，能夠查察的空間有限。

即使將預估數量砍半，人數也達數萬人，而台灣走私猖獗，軍警單位幾乎毫無對策，查察能力相當低，故黑槍彈藥、毒品等走私物可能僅是九牛一毛，包括輕型反裝甲武器、輕型對空導彈等武器是否走私到台灣，伺機而動？目前無人可擔保。

台灣各重要軍事基地與指揮中心大門守衞，武力相當薄弱，很容易在狀況發生時被輕易突入。（陳宗逸／多維新聞）

且台灣各軍事基地的大門防禦能力低，連台灣戰時的地下指揮中心衡山指揮所、圓山指揮所、松山機場等重要節點，防護兵力都僅約一個排、一個加強連的武裝憲兵而已，僅有點防禦武器，缺乏重武器抗衡。而各重要空軍基地、導彈基地的大門防禦更草率，長年周邊都停放了眾多民車，一旦狀況發生，這些都可能成為維安的漏洞。

而台灣軍情警特單位的保密與情報作業的概念相當薄弱，連媒體界都知道，要蒐集高階將領酒後高談闊論的內容，只要在台北市數家特定高級酒店即可，而這些酒店餐廳的服務員身份也從未受過查核，可隨意聽取高階將領聚會的談論內容，此種情形在台灣軍情特界相當常見，也因此才在日前傳出，在高雄韓國街，有自制潛艇相關人員，在該處酒後高談建造潛艇機密的情事發生。

台灣國安局的反情報與反恐值勤能力，近年來倍受質疑，圖為國安局特勤中心的武裝隨扈訓練情況。（陳宗逸／多維新聞）

兩岸戰雲密佈，情勢嚴峻，近期橡皮筏事件挑起了台灣國安情報單位最敏感的神經，此連串事件或許僅是偶發情況，但是以往究竟有多少大陸地下工作人員、地下組織利用台灣疏漏的海防，走私人員物資甚至武器裝備入台？潛伏台灣社會中，以待時機來臨？

台灣國安高層近期喜談所謂「克里米亞模式」，而現在經由地下管道成羣襲來、已經長達二十多年的台灣走私管道，確實就是台灣「克里米亞模式」的標準操作法，台灣的國安單位是否已經準備好了？讓人相當懷疑。可以確定的是，解放軍絕對不會只搭淘寶購買的橡皮艇入侵台灣，但是潛伏台灣的第五縱隊人數與武裝，已經是嚴重的安全問題。