撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-05-11 21:00

台國防部長邱國正於5月10日於立法院中表示，台軍將取消現行的軍團與指揮部編制，未來將直接以「戰區」為名執行作戰指揮基底。此事僅為指揮職銜的調整，以及台軍囿於軍團、指揮部需要「負擔募兵額度」所採取的一種權宜措施，未來取消稱謂，可在「額度」上面寬鬆一點，甚至改變遊戲規則，可能是此作為的枱面下實質作用，此舉就跟台陸軍搞「聯兵營」一樣，對外稱可具備聯合作戰能力，實質上只是要削減「營編制人數」、減緩募兵壓力而已。

台軍宣佈取消軍團、指揮部等編制，未來直接以戰區為名，執行平戰時期的軍事指揮鏈。此舉看似有利聯合作戰，實質上應該與募兵額度的減省有關。（台灣國防部提供）

至於邱國正宣稱，取消軍團與指揮部，將可促進台軍「聯合作戰」效能，這將不可期待。因為五大戰區（也有謂七大戰區，系將外島三戰區分開計算）最高指揮官，一切作戰還是以陸軍為中心，海、空軍是否納入聯合作戰？以台軍嚴重的軍種本位主義鬥爭，誰也不服誰的情況下，要一位戰區陸軍中將指揮官，能叫得動空軍戰鬥機聯隊或者海軍艦隊給予火力支持，恐怕在台軍軍制上，還有頗多挑戰之處。以下，細數目前台軍五大戰區的特色。

第三戰區 扼守台北政軍經區

北部第三戰區，由位於桃園市中壢的六軍團指揮部指揮，最重要的軍事據點包括掌控淡水河口防務的關渡指揮部、海軍基隆威海基地，下轄海軍第131艦隊，部署大量錦江級飛彈巡邏艦，長時間部署1～2艘基隆級（紀德級）重型驅逐艦，以備戰時由總統作為臨時指揮中心使用。

本區重要的空中武力，為部署於新竹空軍基地空軍第二聯隊所屬的幻象2000-5型戰機以及目前暫時部署的一中隊IDF（Indigenous Defense Fighter）戰機。主要任務為衞戌台北市首都的政軍經中樞。

第三戰區扼守台北政經軍中樞，基隆港常駐萬噸紀德級驅逐艦，一旦戰時可充當三軍統帥海上指揮中心。（台灣國防部提供）

近年來緊急部署林口和台北市北投區的陸戰隊66旅，是衞戌首都政經中心的快速打擊部隊，但缺乏有效機動能力與直升機等垂直戰力，裝備老舊。專事守衞總統府與博愛特區重要機構的憲兵202指揮部，已經成立「快反連」，一旦有狀況，可實時進行部署，但僅配備雲豹30mm鏈炮車、40mm榴彈機槍車及300餘套台灣自制紅隼反裝甲火箭，未來還將配被刺針肩扛飛彈，專門負責斬首戰的對空點防禦作戰。

戰區內位於桃園市龍潭陸軍特種作戰指揮部下轄陸航601旅，配備約29架共二個作戰隊的AH-64E阿帕契戰鬥直升機，及10餘架UH-60M通用直升機，在應對台北市斬首特攻戰時，此處為極重要基地。

台空軍幻象2000-5Di雙座戰機在晨曦中緊急起飛，大開後燃器高速爬升。（台灣國防部提供）

而圍繞台北政經軍中心外圍，還部署數量頗多的愛國者PAC-3型反飛彈防禦系統，與愛國者PAC-2+型混合部署，在淡水三芝位置，有相當高機敏的天弓2型機動飛彈發射陣地及地窖型固定飛彈陣地，擁有效能頗佳的長白相位數組雷達，能夠捕捉到300公里以上的目標，還有極端機密的海軍海鋒大隊陸射飛彈基地，可對海上目標進行高密度飛彈攻擊。新竹樂山雷達站的美製鋪路爪長程預警雷達，也在第三戰區的範圍內。

第五戰區 陸空戰力的部署重點

台灣島中部屬於第五戰區，由位於台中市新社的陸軍第十軍團指揮。下轄有台軍最重要的二個空軍基地：一為戰區北端的清泉崗空軍基地，下轄空軍所屬的第三戰術戰鬥機聯隊，操作約60架IDF型單雙座戰機，是台灣中、北部空防的主力戰機，已取代幻象2000-5戰機，成為負擔空防壓力的第一線戰鬥機聯隊；其二則是位於戰區南端嘉義基地的空軍第四戰術戰鬥機聯隊，全部操作F-16V型戰機，是台灣F-16系列戰機的訓練與戰備搖籃，也擔負台灣西南海空域戰備攔截重任。

第五戰區最重要的兵力，為嘉義空軍基地操作的F-16V Blk20戰機，將在短期內進行成軍典禮，是目前台軍新式F-16V戰機新戰術的搖籃。（陳宗逸／多維新聞）

而位於新社的陸軍航空第602旅及台南歸仁的陸軍航空特戰指揮部，部署有60多架的AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機及30餘架的OH-58D偵搜直升機。

第四戰區 反封鎖和水下作戰的重鎮

位處台灣島西南端的第四戰區，由駐防高雄市鳳山的陸軍八軍團所負責指揮。區內最重要的軍事設施為左營海軍基地，是台灣最大海軍基地，包括有唯二艘具備戰力的劍龍級潛艇都以左營基地為母港。左營也是台灣海軍艦隊司令部所在，是台灣最大海軍基地，包括海軍陸戰隊、運輸補給艦隊和海軍造船、維修等重要廠房都在左營及外圍的壽山等地。一旦台海發生戰事，左營不僅是水下作戰重要基地，也因為水深足夠，可作為各盟國（美、日）等海上運補作業的母港之一，具備戰略重要性。

第四戰區中的左營軍港，是台軍海上最重要戰略要地，除了唯一的潛艇基地在此外，未來也可能負擔戰時盟國戰略運輸的母港，也是解放軍第一擊的最重要目標。（台灣國防部提供）

此外，位於屏東基地的空軍第6聯隊，專門操作P-3C反潛機、E-2K空中預警機和C-130HE電戰機、C-130H戰術運輸機等機羣，尤其P-3C反潛機是扼守台灣西南海空域的重要反潛武力，搭配與美軍同步的先進反潛武器，甚至有能力快速部署機動水雷、智能水雷及空射魚叉飛彈、空投魚雷攻潛等戰術作用。

台軍唯一的空中反潛兵力，都在第四戰區集結，圖為台空軍P-3C反潛巡邏機。（陳宗逸／多維新聞）

第四戰區北端還有台南空軍基地的空軍第一戰鬥機作戰隊，操作3個中隊約60架的IDF單、雙座型機。近期台灣西南海空域的解放軍軍機戰術滋擾與越過中線等緊急狀況，多半由台南基地IDF戰機擔負第一線防空重任。特別的是，台南基地有亞洲航空公司，是台灣唯一具備維修美製戰機能力的航空公司。

第二戰區 抵禦來自太平洋的襲擊

第二戰區位處台灣東南部，由位於花蓮的花東防衞指揮部統籌指揮，戰區內最重要的設施包括花蓮基地的第五戰術戰鬥機聯隊，操作約60餘架的F-16V Blk20戰機。此基地負責防禦來自台灣東部威脅。一旦解放軍採取東西包夾方式進攻台灣，則花蓮基地將首當其衝。第五戰術戰鬥機聯隊的F-16V Blk20型戰機，擁有操作AGM-84L空射型魚叉飛彈的豐富經驗，是全球第一個使用F-16戰機實彈射擊魚叉飛彈的作戰單位。

號稱「太陽神」的花蓮基地F-16V Blk20戰機，是全球第一個使用該機種實彈射擊魚叉空射導彈的部隊。（台灣國防部提供）

而位處花蓮基地南方的台東志航基地，將在2024～2026年之間，儘早接收由美國採購返台的66架F-16V Blk70戰機，擁有更為強悍的空對空、空對地性能，作戰半徑更遠，配備有射程超過250公里的空射型AGM-84H增程魚叉距外陸攻飛彈（SLAM-ER）。台軍有意將未來新鋭的F-16V Blk70全部部署在台東志航基地，目的也是為了增強東部區域的空防、緊急攔截與空中作戰能量。

此外，台灣陸軍航特部也移撥了數量不明的AH-64E阿帕契戰鬥直升機，於台東豐年機場等不特定基地，軍、民混搭使用，藉由阿帕契戰鬥直升機的火力，對抗來自東岸、可能自解放軍071級或者075級等大型兩棲突擊艦的攻勢。為了加強台灣東部空域防空能量，由台灣自制的天弓3型地對空飛彈，也優先部署在第二戰區，採取機動車載部署。

為了面對來自太平洋的威脅，台軍秘密部署數量不明的AH-64E至台東豐年機場駐防。（台灣國防部提供）

第二戰區也是台軍「戰力保持」的重要地點。花蓮佳山隧道基地和台東建安隧道基地，都是為了保存台灣陸、空軍戰力，在面臨解放軍第一擊時，將精鋭戰機坦克火炮飛彈妥善隱藏在不特定隧道基地中，待第一擊結束，迅速修復機場跑道，直接由隧道基地連接花蓮、志航基地升空迎擊，進行第一擊後接戰。至於隧道基地在如今是否還具備有效的保存戰力效能，目前未知？

外島三戰區 澎湖地位相對重要

除了台灣本島四大戰區外，台灣還有澎湖防衞部、金門防衞部以及馬祖防衞部等三個戰區。其中，澎湖防衞部是台海防衞戰中最重要部份，蔡英文上任後，國防部特別將澎防部的防衞能量提升。

台軍部署在澎湖的防空武力相當強悍，在澎湖本島後寮，部署有數量龐大的天弓1型與2型防空飛彈，射程在100～200公里左右，可有效監控台海中線以南領空。澎湖列島最南端的七美島，未來極可能進駐防空飛彈部隊，增加台海中線防衞南端的戰術空間彈性。

台軍部署澎湖馬公機場的天駒中隊，戰略地位重要，蔡英文去年才親訪打氣，該中隊任務繁重戰備壓力大，上周因為訓練傳出IDF戰機滑出跑道的意外。（多維新聞）

目前台灣空軍派遣IDF戰機中隊至澎湖馬公機場長期駐防，代號「天駒計劃」，配備有萬劍遙攻飛彈，射程約250公里。此部署着眼點在於解放軍機在此期間，因氣候較適合飛行，澎湖領空鄰近海峽中線，須加強防備。未來台軍接收F-16V新戰機後，戰機數量將升至400架以上，可能會考慮在澎湖長期部署一個戰機聯隊，以因應台海中線以西突發狀況。

台軍最精鋭的成功級導彈巡防艦，全部都以澎湖馬公為母港，捍衞台海中線制海與防空任務。（台灣國防部提供）

此外，台灣海軍最精鋭、防空戰力最強的第146艦隊，艦隊本部在澎湖馬公，台灣將所有最新鋭的成功級/派裏級巡防艦，全部駐防澎湖，也可看出其戰略重要性。

在防衞金門與馬祖等離島方面，現今困難度不斷升高，如何處置是相當困難且複雜的政治與軍事難題。金門列島幾乎已非軍事化，但馬祖列島由於鄰近福建沿岸，台軍的天戟地對地彈道飛彈、陸射反艦飛彈和長程火箭等機敏裝備，都部署在馬祖列島最北邊的東引島上，東引島幾乎已全武裝堡壘化，一旦台海有事，東引島應會首當其衝遭到攻擊，如何存續東引島的反擊戰力，成為重要且機密的課題。