台灣疫情｜台北萬華茶藝館現確診　區內172茶藝館兼飲酒店停業3天

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-13 19:00

台灣新冠肺炎疫情反彈，台北市萬華區周三（12日）有兩名茶藝館員工確診，感染源尚待釐清。為此，副市長黃珊珊周四（13日）表示，萬華區列管172家茶藝館兼飲酒店即日起停業3天，以執行疫調、清潔消毒。 另外，就萬華茶藝館群聚案，因憂慮環境複雜，交叉感染可能性增高，中央流行疫情指揮中心已提醒4月15日後曾出入該區域者要多加留意，市政府並將設採檢站供當地民眾採檢。

黃珊珊表示，市長柯文哲在晨會要求萬華警分局列管172家茶藝館兼飲酒店即日起停業3天，並要求配合疫調及清潔消毒，相關細節將持續完成且即日開始執行。同時，聯合醫院和平院區、中興院區已成立採檢站協助民眾。她續指，市府相關單位已針對萬華區附近街友進行宣導，並告知防疫工作，同時亦會規劃協助街友移居至適當地點。

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，副指揮官陳宗彥表示，萬華的營業型態相對複雜，當局以山水街為中心點往四周匡列，希望釐清疫情相關關係，故將時間回溯至4月15日，以了解這期間出入該區域的居民。同時，當局已請分局協助請該區業者共組的協會整理從業人員、消費者名冊，並交予防疫醫師做後續疫調和處理。

指揮官陳時中則表示，當局決議下午2時發送細胞簡訊，提醒曾在此區域出入民眾多加留意，並呼籲市民到附近院所採檢，加速管控整個區域；市政府也在當地設立採檢站開放予民眾主動進行採檢，預估發送量約為60萬件。

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（中央社）