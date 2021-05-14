撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-05-14 19:00

近期解放軍軍機擾台模式再變，上月大批量大規模戰機羣的臨空威逼模式，至5月上旬至中旬，已經有明顯改變，5月11日，台灣西南空域出現運8型遠距干擾機（Y-8 EW）繞飛，坊間傳聞美軍MQ-4C無人戰略偵察機包圍該機，雙方互相較勁，導致台灣民間無線電訊號受到嚴重干擾。相關訊息，台灣國防部並無回應，但是公佈運8遠干機確實入侵台灣鄰近空域。

解放軍軍機擾台模式，近期已經改變。5月11日外傳解放軍電戰機與美軍無人機在台海外圍對峙，從停電到疫情控制，台灣已經陷入電子攻擊的危險中。（台灣國防部提供）

以往模式來看，此種遠干機的角色，幾乎是天天繞台，只是並未被視為主角。一般輿論媒體較喜歡報導「衝突性高」的戰機對峙類型故事，對於電子戰、電子情報收集、電偵干擾、電磁頻譜作戰等領域較為生疏，因為技術含量過高，也不常被重視。

但是，台軍國防大學相關電戰講座專家表示，自從台灣公佈三階段「獵殺圈」，也就是30海哩監視區實施導彈追監、24海哩警戒區實施軍機軍艦驅離，以及12海哩摧毀區等三階段「獵殺圈」規劃後，解放軍電戰機、遠干機的戰術動作明顯增多，擦邊30海哩的狀況，可能已經發生，只是國防部無法公佈，而美軍無人機的動作，則説明一切。

運8遠干機（Y8 EW）近期是台海外圍上空的常客，其功能退可蒐集台灣各種軍民電子參數情報，進可對台灣基建進行電子攻擊，任其癱瘓。（台灣國防部提供）

他解釋，干擾技術有相當多種，但是台灣國防部對於解放軍的電子攻擊（EA）戰術，目前還處於生疏狀態。例如，主動公開公佈30海哩是警戒區，防空導彈追監，雷達搜索照射的時機，就是解放軍發動電子攻擊的好時機。所謂電子攻擊，包括收集重要的雷達參數、以利在戰時第一時間鎖定台軍的導彈雷達方位，實時摧毀而為解放軍航空器開闢空中走廊。台灣軍方與海巡署主動公佈這種訊息，用途除了內宣、作為台灣內部民心士氣的口號功能外，從軍事專業、特別是電子戰邏輯上觀察，就是相當外行的舉措。

GPS訊號不僅拿來作為定位使用，其頻段覆載的信息，甚至可以影響到股市與發電廠電網與配電電相的使用，而且台灣對此防護幾乎毫無準備。（維基百科公有領域）

而5月13日傍晚，台灣無預警又發生全台大停電事件，雖然台國安高層與行政高層第一時間對外宣稱找到原因，且對外科普解釋所謂電網過載與缺電的邏輯關係，雖然可針對蔡政府的發電政策進行政治辯護，但是在軍事上來看，也相當危險。他認為，台灣並沒有加強電子防護的國防安全建設，例如GPS大家都很常用，但是很少人知道它除了定位導航功能外，其時間戳更是被廣泛使用在證券交易、發電廠和電網的電相匹配之民生用途上，是台灣國土安全相當重要的無形基礎建設。

而解放軍使用的北斗衞星系統，其訊號頻段也夾雜在GPS的頻段中，如果台軍沒有積極的針對GPS訊號頻段所影響到的民生基礎建設進行電子防護，則全台大停電這種事情，是很容易從電磁頻譜作戰上面所操作。

這樣的作戰不僅從網絡上可以進行黑客攻擊，遠干機、電戰機搭配衞星訊號，都可以輕易地摧毀台灣民生基建，而台灣方面還在辛苦尋找斷電、股市交易異常的電子足跡時，解放軍已經可以展開閃電攻擊，甚至與斬首戰術一起搭配。

蔡英文政府上台至今，已經發生二次的全台無預警大停電，造成社會功能幾乎癱瘓，這已經不是民生、經濟問題，從軍事層面上看，解放軍已經從這些現象蒐集到相當多的攻台電戰樣本。（維基百科公有領域）

他評估，蔡英文政府上台至今，已經發生二次全台無預警大停電，這是相當可怕的訊號。即使此種停電幕後有電子作戰的足跡可供搜尋，但是台灣文人政府對此依舊相當陌生。此次跳電被歸咎為是高雄興達電廠的電網過載問題，看似是系統不穩定，但是此種不穩定是可以藉着網絡、GPS隱蔽訊號中操作，神不知鬼不覺，這還只是現代電子作戰的最粗淺戰術，台灣方面對此研究幾乎為零。

從2017年815全台大停電到513大停電，解放軍已經有二次機會，可以觀察台灣社會軍警情特與國安系統，如何應對這樣的攻擊樣態？民間反應如何？都是相當完美的電子作戰預演劇本。而台灣民間還在為了是否要用綠能進行政治口號的攻防，殊不知這樣的政治環境，正在將這個社會脆弱的弱點給全部曝光。

台灣官方自豪控制疫情世界第一，但是一遇到狀況即失控展開瘋狂蓋牌要求團結，各種政治操作的後果，最終也是讓解放軍攻擊方收集到電戰與認知戰的戰場樣本，相當不智。（吳逸驊／多維新聞）

而對於新冠肺炎病毒的擴散、政府如何蓋牌、疫調的效率等，以及社會引起的恐慌，也都可以從電子頻譜作戰上收集到可用於作戰的參數。台灣政府疫調也是靠GPS尋找電子足跡，這種東西很容易被電子攻擊、駭客操作所用，作為攻台作戰的起手勢。他推斷，可能因為台灣國安與軍情方面動作不夠多，美軍的無人機才會介入，不能排除這種可能性。

他認為，台灣民間產業雖然具備某些射頻基礎建設，類似台積電等被誇耀為「護國神山」，但是那僅是為歐美先進國家代工設計的精密產業而已，台灣並無任何政策鼓勵這些較為先進的射頻基建投資在國防領域，不似以色列，在電子戰科技研發表現卓越，以色列在肺炎疫情爆發時，第一時間誇獎台灣經驗值得學習，但是如今以色列已經完成全民接種疫苗達6成的「脱下口罩、迎接世界」奇蹟，台灣卻還沉浸在自我滿足的社會情緒中，無法接受疫情破口和疫苗獲得出現政治干擾的現狀，以色列與台灣的政府治理能力，簡單對比高下立判。