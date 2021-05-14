台灣停電｜「不要每次跳電都説成缺電」　民進黨豪言恐遭炎夏溶解

撰文： 蘇洛夫 最後更新日期： 2021-05-14 13:20

台灣曾在2017年時經歷「815大停電」，當時的跳電原因是因為位於桃園的大潭發電廠發生機組過載跳電，造成全台大停電，並在往後炎炎夏日的數日內讓公共場所的冷氣供應受到限制，時任台灣經濟部長李世光也因此辭職下台。

不過主張「非核家園」的民進黨政府仍宣稱機組效率降低，要將核二廠的1號機組於今年6月提前除役，取而代之的，居然是「跳電主角」大潭電廠擴建燃氣機組，並且試圖就近在桃園觀塘藻礁區建設天然氣接收站，由於此舉將破壞該地的藻礁生態環境，引發當地環團不滿，發起了「護藻礁」公投。

台灣經濟部在2017年「815停電」後，製作哏圖宣稱台灣盤點到2030都不會缺電。（經濟部＠Facebook）

另一方面，「核四商轉」公投也正在向蔡英文政府施加壓力，再加上日前已成案的「反萊豬」及「公投與大選同時舉行」已經在日前成案，民進黨政府將在8月28日面臨4大公投。為此民進黨政府統整黨、府、行政院各部會及側翼網軍，製作大量的梗圖，以及舉行「下鄉説明會」，試圖向民眾廣宣四案皆投反對票，也不斷的宣稱台灣不缺電，「能源轉型」勢在必行，以達成其「燃氣50%、再生能源20%、燃煤30％、核能0%」的配比。

與此同時，台灣各產業園區不時發生短暫的跳電事件，由於規模小且事件零星，台灣經濟部次長曾文生表示「不要每次跳電都説成缺電」，彷彿一切盡在掌握中。

不幸的是，5月13日突發天外飛來一筆的事件，位於高雄的興達發電廠發生跳電事件，規模遍及全台，不但影響多處小型商家營運，新北、桃園、新竹及苗栗等縣市的部份地區也因供電不足，供水設施停擺，造成停水的狀況發生。

5月13日興達電廠跳電當日，台電仍在其官方網站上顯示電力的備載容量率充足。（台電官網）

據台灣總統蔡英文解釋，台電當天的備轉容量率有10.01%，發電廠發電正常，事故不是發電廠的問題，而是輸配電電網問題，突顯台灣分區供電均衡的重要性，也突顯出電網風險管理的重要性。

話雖如此，台灣電源供應的備轉容量率，雖有台電公司在其官方網站上有以燈號顯示，容量率多餘10%將被認定為「安全範圍」而顯示綠燈。但是該燈號實際上並非顯示即時發電量，而是僅紀錄上班時段的尖峯發電量，而一旦進入夜間，光電無法進行發電之時，備轉容量率就沒有紀錄上顯示的如此「安全」。

時值台灣步入炎炎夏日，夜間的冷氣用電需求將會爆增，將會挑戰天知道到底多少的夜間發電量，產業界也將在台灣擴張產能，屆時用電量肯定是倍數增長，不知台電的這一燈號還能支撐到何時？