台灣疫情｜「人與人的連結」成防疫金句　網民瘋狂創作梗圖

撰文： 蔡苡柔 最後更新日期： 2021-05-14 12:19

台灣疫情升温，周四（5月13日）再新增13宗本土確診病例，其中台北市萬華染疫者和新北蘆洲獅子會群聚案的關聯引發外界廣泛關注。 台灣衞福部長、防疫指揮官陳時中在記者會上提到，「案1203前獅子會會長與萬華茶室個案有人跟人的接觸，這樣的連結。」婉轉表達兩人之間前獅子會會長和茶室染疫女子的關係，「人與人的連結」也成為當下台灣最流行的「防疫金句」，引發網友熱議。

台灣防疫指揮官陳時中以「人與人的連結」形容染疫者之間的關係。（吳逸驊/多維新聞）

在防疫記者會上官方通常為了保護染疫者，在用詞上字斟句酌，避免造成群眾「獵巫」。而在蘆洲獅子會和萬華茶室染疫的關聯中，或許因為茶室的地點特殊，陳時中講話格外小心，但他以「人與人的連結」形容前獅子會會長和茶室染疫女子的關聯，卻引發網友熱議。

台灣最大的網絡書店「博客來」更趁此機會推銷書本，貼出《與人連結》這本書，而台灣知名影評人膝關節則貼出電影《阿凡達》（Avatar）的劇照，他表示，今日金句「人與人的連結」意思是他們只有頭髮碰頭髮，大家不要想太多。他也表示佩服陳部長能把文字的藝術發揮到極致。

但是針對網民的梗圖，台灣前主播蕭彤雯卻對此表示不以為然，在Facebook嚴肅呼籲不要再傷口上灑鹽：「大家真的不要再拿『人與人的連結』來開玩笑。」她認為這樣的態度會讓更多的染疫者不敢交代行蹤而影響防疫。

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