全台大停電｜發電廠員工因人為失誤釀禍　台電將賠1.3億港元

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-14 17:05

在台灣，位於高雄的興達發電廠周四（13日）因跳機事故，造成全台大停電。當局今日（14日）公布事故調查報告指，因台電一名工作人員在進行輸電擴充工程測試時，誤開隔離開關，導致匯流排接地故障，進而造成興達電廠機組跳脫。 對此，台電董事長楊偉甫已經自請處分，並表示，「如果有涉及台電員工，該懲處就懲處」。

高雄興達電廠。（中央社）

經濟部長王美花表示，路北超高壓變電所正在進行輸電電線容量擴充工程，周四在進行測試期間，一名台電工作人員本應開啟編號3542的隔離開關，卻誤開成編號3541隔離開關，導致匯流排接地故障，電廠所發的電無法輸出，電壓因而快速下降，4部機組也因而跳脫。

據了解，今次事故中有約415萬戶受到影響。對於受影響的民眾，王美花表示，會以扣繳電費方式進行賠償，將分成工商業用戶與一般用戶兩種算法，受影響的6300戶工商業用戶5月基本電費打95折，415萬戶一般用戶則是兩個月一期的5、6月電費打95折，台電合共需賠償約4.7億元新台幣（約合1.3億港元），這一賠償金額較2017年的停電事故賠償金額多出約3.6億元新台幣（約合8600萬港元）。

延伸閱讀：全台大停電｜台北新北等地出現多宗困𨋢火警 花蓮病人呼吸機斷電

+ 6 + 6 + 6

（中央社）