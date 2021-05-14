台灣疫情｜台北市酒吧等十大行業明起停業　桃園基隆新北宣布跟隨

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-14 18:46

台灣的新冠肺炎疫情升溫，本土病例數目在周五（14日）再創單日新高，有多達29宗。 台北市政府下午召開記者會，市長柯文哲宣布市公有場所，以及夜店業、酒吧業等八大行業，再加上網咖業、電子遊戲業，將於周六（15日）起暫停營業，復業時間視疫情發展。

台北全市十大行業明起停業，桃園及基隆隨後亦宣布跟隨。（中央社）

據介紹，八大行業分別是舞廳業（提供場所，備有舞伴供不特定人跳舞之營利事業）、舞場業（提供場所，不備舞伴供不特定人跳舞之營利事業）、酒家業（提供場所，供應酒、菜、或其他飲食物，並備有陪侍服務之營利事業）、酒吧業（提供場所，備有服務生陪侍，供應酒類、飲料之營利事業）、特種咖啡茶室業（提供場所，備有服務生陪侍，供應飲料之營利事業）、視聽歌唱業（設置包廂或提供投幣、刷卡等伴唱視聽設備，供人歌唱之營利事業）、夜店業（提供酒精類飲料與音樂，及提供演奏或表演等服務，並備有聲光、座位及舞池等設施，且主要營業時間為夜間至次日凌晨之營利事業）、三溫暖業（提供冷、熱水池、蒸烤設備，供人沐浴之營利事業）。

針對台北市萬華區出現群聚，副市長黃珊珊亦有提到，下周一起萬華區的市府公有機關，包含戶政事務所、區公所、健康服務中心、萬華中隊、萬華分局等，都採取異地辦公。黃珊珊表示，市府本身的異地辦公及居家辦公已有提前做好規劃，每個單位都有備援辦公場地及網絡，隨時可上線。

桃園市、基隆市、新北市隨後亦宣布跟隨，上述行業一律停業至下月8日。

（綜合報道）