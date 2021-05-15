台灣疫情｜外界憂會封城　陳時中：連續7日增逾百確診才可能實施

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-15 13:10

台灣新一波新冠肺炎疫情節節升溫，昨日（14日）單日暴增180人確診，外界關注是否有可能會封城。為此，中央疫情指揮中心指揮官陳時中今日（15日）表示，封城屬第四級警戒的人流管制，按目前標準，連續7天、每天平均新增100宗確診病例以上才可能進入此階段。

陳時中今日上午在行政院記者會中宣布，疫情熱區主要集中台北及新北，故雙北地區即日起至5月28日進入三級防疫警戒，全台娛樂場所休閒八大場所即時關閉，其他場所下午4時開始執行，外出民眾要強制戴口罩，室內5人、室外10人以上的社交聚會也要停止。

而根據指揮中心的疫情警戒及因應事項，若將來進入第四級警戒，民眾除採購食物、醫療、必要工作需求外，其餘非必要不得外出，外出也需全程戴上口罩，即使在家戶內也需保持社交距離或戴口罩。此外，屆時聚會活動也須悉數停止，除維生、維持秩序、必要性醫療及公務外，全面停班停課。疫情嚴峻地區更可能實施區域封鎖，管制人員出入等，民眾須待在家中不可外出。

另一方面，台灣目前僅取得31萬6200劑AZ疫苗（阿斯利康疫苗），昨日增加2.1萬劑接種創下新高，令目前已累積15萬2千人接種，接近總量半數，然而昨天才接種的民眾，要到7月7日才可打第二劑。

被問及屆時民眾還是否有疫苗可打時，陳時中呼籲民眾放心，強調第二劑7月一定能打，疫苗也不會放到過期，至於未來還有本土產的疫苗可供選擇，另外政府也會與莫德納疫苗保持聯繫。

（綜合報道）