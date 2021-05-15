台灣疫情｜五人限聚卻仍上班上課蘇貞昌捱批　離島全發「禁台令」

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-15 18:52

台灣單日新增多達180宗新冠肺炎本土病例，其中台北市、新北市是重災區。 所有離島縣連江縣、金門縣、澎湖縣隨即在當天發布「禁台令」，宣布所有公務出差一律暫停。

台灣所有離島縣均先後宣布「禁台令」。（中央社）

連江縣政府最先宣布「禁台令」，聲明指出，縣府及所屬各機關至5月28日前，所有公務赴台出差未經專案奉准一律暫停，並要求聯繫近期中央來馬祖洽公人員均延後來馬祖。此外，聲明亦要求赴台返馬祖人員，均請依規定做好自主管理。

隨後，金門縣、澎湖縣也跟進發布「禁台令」，其中金門縣更有進一步的防疫措施，包括全面禁止學校各項赴本島的活動及競賽，以及原訂6月14日的端午節龍舟競賽取消辦理等。

值得一提是，台灣知名網紅「館長」，亦有在社交平台上宣布，旗下健身集團全台灣的場館，會休館至5月28日再開館，但保證所有會員會籍自動展延，私人教練課程亦會保留，呼籲台灣民眾要團結一致守住疫情。

另一方面，台北市及新北市受疫情影響已經提升至第三級警戒，規定停止室內5人以上，室外10人以上之家庭或社交聚會，也全面停止各大娛樂場所營業。

蘇貞昌指第三級警戒「限聚令」下維持上班上課，惹來不少批評。

不過，行政院長蘇貞昌在記者會上被問到停止聚會後該如何上班上課時，他就表明沒有停止上班上課。蘇貞昌的說法惹來不少台灣網民揶揄，「是不是病毒有智商，知道現在在上班上課的努力人們不會傳染給他們？專門處罰約會仔呢？」、「病毒看到你在上班上課會自動繞過去，懂嗎」、「知道你在上班會放過你，病毒人很好的」。

（綜合報道）