台灣疫情｜「肯定是上千萬的損失」　台網紅「館長」罕有批民進黨

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-05-16 19:30

台灣於5月14日新增180例新冠疫情本土病例，創下單日幅度最高，其中位於台北及新北兩市的病例高達164例，兩市隨機宣佈提昇防疫等級至第三級，許多行業也因此被迫歇業，其中台灣知名網紅「館長」陳之漢也難逃池魚之殃，其經營的健身房也遭受波及而修館。

台灣知名網紅「館長」開台直播，公開質疑「政府錯誤決策影響人民生計，難道都不用被檢討嗎？」。（寶寶愛館長＠Yuotube）

陳之漢在Youtube直播表示「反正賠是賠定了嘛！肯定是上千萬（新台幣）的損失！」欲哭無淚，並公開質疑「政府錯誤決策影響人民生計，難道都不用被檢討嗎？」。他自言誠實納稅，這次疫情危機，政府從境內到破口、華航、到飯店，然後延伸到這麼大嚴重的風暴，造成許多民眾、業者的損失，難道是這些被影響的人自己出國後返回台灣時生活不檢點嗎？這些人的損失就應該的嗎？

陳之漢也表示「我很乖啊、我們就像好孩子、我們很認真，努力賺錢養家，混口飯吃，政府叫我們怎麼做就怎麼做，所有該有的防疫作為都照辦，我們做了，真的做了！現在叫我們關門就關門，但是我們真的虧很多錢。」，也難得一見的公開質疑民進黨政府，指出關門原因不是沒有生意、做生意不老實、對員工不夠好等歸因於企業的原因，而是在於給華航機師大開後門的兩個政策：「3+11」（天）政策讓華航機師不用受14天的嚴格隔離限制，以及華航全資的諾富特飯店沒有落實隔離政策，讓檢疫機師和一般民眾混居。

陳之漢更質疑，台灣政府現在很清楚實際有多少例，一天該公佈多少例，但隨即也話鋒一轉，表示要遵守政府指示，該戴口罩就戴口罩，人多的地方不要去，也進行了信心喊話「我相信我們應該是守得住啦，應該是沒問題，兩周之後就知道輸贏了。」

陳之漢又表示他不是要吐政府的槽，他指出許多支持民進黨政府的人認為此時不應該檢討防疫，而他自己也了解台衞福部長陳時中為台灣守了那麼久很辛苦，但他也指出，如果此時不能檢討，那什麼時候才能檢討？最後也表示「難道今天做了錯誤的決策，我們只能接受，我們不能檢討，也沒有人要為這個問題而負責。」自己不是要獵巫究責，身為「死老百姓」當然要配合防疫。