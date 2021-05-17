台灣疫情｜國民黨江啟臣：疫情嚴峻　大陸應停止不必要政軍動作

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-05-17 15:17

台灣新冠肺炎疫情日趨嚴重，確診數字屢創新高，致台北及新北二市升級三級防疫措施，相關防疫設施也迅速升級。台灣最大在野黨國民黨主席江啟臣於當地時間5月16日在Facebook表示，在危急的時候，實際的建言比苛責批評更為重要，並表示願意保持信念與信心，共同努力，做好完全的準備，走出疫情的威脅。

台灣最大的在野黨國民黨江啟臣於5月16日在臉書發文，呼籲台灣全民上下一心抗疫。（江啟臣@Facebook）

江啟臣向國際社會呼籲，稱台灣是全球重要的政治與經濟夥伴，更是全球晶圓代工與電子關鍵零組件的重要生產基地，台灣疫情關係到全球的電子產品供應鏈穩定，國際社會應該盡力協助台灣取得足夠的新冠疫苗，協助台灣渡過此波的疫情衝擊，渡過台灣本土產疫苗預計7月底出爐前至少2個半月的空窗期，也提到幫助台灣就是幫助全世界。

江啟臣指出，「抗疫是團隊作戰，而不是英雄主義。」呼籲民進黨府院、各地方政府以及醫療院所應該創建夥伴關係。江啟臣首先提到台行政院部會應該統籌防疫政策規劃、疫苗取得、企業防疫協助、就業與企業的輔助、民生經濟平穩、協助醫療院所相關物資、防範醫療體系崩潰，等各項政策研擬及制定；地方政府應該視各地方疫情的發展，規劃縣市的防疫作為，以及防範疫情在社區進一步擴大，並且橫向聯繫周邊縣市政府創建「聯合作戰」的策略，以有效控制疫情，避免擴大傳染區域。

江啟臣也提出，面對未知的疫情發展，台灣政府機關應該積極準備，妥善規劃各項補助與救助措施，以做為全民以及企業最堅實的後盾，協助企業，特別是服務業以及廣大的受薪階級渡過難關，只要是合理的、必要的紓困計劃、補助，在野黨也會支持，也向民進黨政府喊話，全球的疫情恐怕不會在短時間內結束，政府對於紓困補助，必須有更長遠的分階段規劃，以免後續無以為繼。

江啟臣説，過去一年，許多學者專家都有對新冠疫情提出示警，但是幾乎未受到相關單位的重視，他指出現在應該是放下偏見、虛心聽取各界意見的時候了，尤其許多專家建議，中央疫情指揮中心應該調整組織架構，分為三組：疫情、醫療，與疫苗，讓台灣衞福部長陳時中能專心防疫，並呼籲指揮中心升級，分層專責，交由台灣行政院長蘇貞昌接手指揮官，協調跨部會事宜。

最後江啟臣也呼籲中國大陸，台灣疫情嚴峻，兩岸需要更多的「善意螺旋」，在這個階段，中國大陸應該停止對台灣不必要的政治與軍事動作，為兩岸人民的信任以及未來交流的恢復，奠定良好的基石。