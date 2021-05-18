台灣疫情｜台股市恐慌情緒已到頂　經濟真正危機浮現

撰文： 衛木槿 最後更新日期： 2021-05-18 20:00

近日，台灣本土染疫人數爆增，更已明確進入社區感染、甚至有大規模爆發的可能，民進黨政府5月15日宣布台北市與新北市（俗稱「雙北」地區）進入三級警戒，伴隨着活動禁制令的下達，民眾經濟生活將無可避免大受影響。

隨之而來，受到民眾關注的一個焦點便是台北股市會否因而大跌。5月17日台股收盤15353點，下跌473點，成交量4,801億元（新台幣．下同．1新台幣約合0.2769港元），較上周呈現價跌量縮。值得注意的是，三大法人外資及陸資買超334.17億元、投信買超10.15億元，自營商賣超19.93億元，合計買超新台幣324.39億元。

5月17日台股收盤下跌473點，以15353點作收。圖為2021年5月17日台灣加權指數走勢圖。（新浪財經）

對於這個結果，雖然有些投資者認為近500點的跌幅沒有像上周曾經單日下跌超過600點來的嚇人，但也有分析指出，雖然跌幅未如預期深，但如果價跌量縮的狀況持續下去，對投資人反而是長痛。

不過，也有投顧分析公司也認為就17日的盤勢來看台股可能止跌，因為外資轉賣為買，加上台股基本面穩健，反彈可期。民進黨政府看到法人買超數額也鬆了口氣，並表示國安基金暫不進場。

有分析認為5月17日台股出現止跌訊號，因為近日以賣出為主的外資轉為買進。圖為外資及陸資在台北股市買超金額。（黃雅慧／多維新聞）

但這是否就表示台股安然挺過震盪？台灣經濟可暫時太平？這中間內外因素交雜的複雜性需要釐清。

首先，就外部因素而言，台股上周出現的千點崩跌，其實是在美國通脹憂慮增高、美國科技股下跌，投資人必須重新調配資金的因素下所致；對內來説，台股當時已是萬七高檔，且融資餘額也來到新台幣2,700億的高點，如此龐大的融資比例除了吹大台股泡沫，也讓台股「高處不勝寒」，一點風吹草動與不利股市的訊息都能造成瞬間坍塌。至於上周台灣本土疫情開始燃燒，則只是觸動坍塌的那根稻草。

美國4月份CPI數據按年增長4.2%，這也是美國CPI月率創1981年以來最高。（英為財情Investing.com授權使用）

而在上周結束前，融資餘額因着恐慌賣盤而減至2,300億元左右，壓力稍小。但美國4月消費品價格指數（CPI）按月上漲0.8%，按年大增4.2%，創2008年9月以來新高；除了美國之外，中國大陸4月CPI與PPI（生產者物價指數）漲幅也雙走高，PPI來到6.8%，是三年半的高位。從中美兩大經濟體的情況可知，通脹正在發生，而且此態勢可能會使得美聯儲（Fed）提早調整利率政策，並啟動縮表。

所以，外部壓力並未減少，而台灣內部壓力又正在高張。周末台灣染疫人數暴增，疫情因素恐成為牽動台股波動的力量之一，因為這背後其實隱含幾項關鍵訊息。

其一，台股的表現隱含投資人對於蔡英文政府控制疫情的能力的信任度，如果投資人在台股抽資金，表示認為對台灣政府防疫能力有所疑慮；其二，520蔡英文就職周年將屆，長期以來將台股視為重點經濟政績的蔡英文不能在這期間繳出慘淡的成績單。所以蔡英文政府對此嚴陣以待，不斷對外放話台股基本面好，以穩固投資人信心。而從幾個跡象，包括官股近期的買超也可嗅到護盤意味濃厚。

台灣八大官股銀行自台股轉跌日起便有連續買超紀錄，且買進多為大型權值股。圖為台灣八大公股銀行在台北股市買超金額。（黃雅慧／多維新聞）

比如説，台灣八大官股銀行自台股轉跌的5月10日直至5月14日有連續買超紀錄，總計單周便投入208億元穩盤。而買超的標的清一色集中權值股，這些權值股通常是外資賣超的標的，如台積電、長榮、國巨、鴻海、台達電、華碩等等，呈現出「你丟我撿」的態勢。

但實際上，蔡英文政府不能忽略的是，近年來台股儘管得利於科技股的成長與台商資金迴流，更重要的是還有全球各大央行印鈔放水，龐大的資金流量推升台股不斷創新高。但近期可能已來到利多出盡的壓力路口，在疫情與美國通脹疑慮下，台股短期勢必要歷經各種震盪沖刷，這並非光是一句「台股基本面佳」的信心喊話就能解決的。

此外，民進黨政府長期將股市作為經濟成績也是需要反省的。股市或許能增加財富效果，但就如美國現況，股市與實體經濟的鴻溝正在擴大，股市天天創新高，但領失業救濟的人口也在創新高，眾多經濟學者與投資人正擔心美國經濟復蘇的腳步跟不上股市上漲的高度。

令人憂心的是，台灣有可能正步入美國的後塵。股市雖漲，但實體製造、服務業復蘇還未跟上，除了半導體產業仍因缺晶片因此仍在風頭上，但其他如工具機、服務零售等則在緩步前行，特別是住宿餐飲，自從疫情以來，光靠台灣內部消費根本難以撐起龐大的就業與供給。反倒是在股市的資金賭場中，貧富差距正因資金分配而逐步擴大，這可能更是蔡英文政府真正要擔心的問題。