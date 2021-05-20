台灣疫情｜武漢台商：病毒是不會挑人的　台民對醫療環境太自信

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-05-20 21:30

台灣疫情近日大爆發，引起國際關注。在距離武漢爆發新冠疫情一年多後，台灣民眾終於直面新冠肺炎的可怕，對此，在武漢生活的台灣人又是怎麼看？ 一位從事生物科技產業的武漢台人接受多維新聞訪問時表示，台灣這次出現防疫缺口，是台灣人對其醫療環境、防疫環境太過自信所造成的。但「不用在政治上批評武漢或台灣的防疫模式，所有人應該全心對抗這個新型病毒，因為病毒傳染不會看你是台灣人或大陸人」。

經過大疫後的武漢重拾風華，受到各界關注。圖為2021年3月13日武漢大學邀請抗疫英雄賞櫻 。（新華社）

5月18日，台灣又增加240例新冠肺炎本土確診案例，疫情持續升温。針對感受過武漢防疫模式的台灣人，如何看待目前台灣疫情的爆發，一位在武漢從事生物醫藥產業的台商接受多維新聞訪問時指出，武漢與台灣狀況有差異，當時在武漢爆發的新冠病毒，是全新的，醫界對這個病毒的了解不是很清楚，所以武漢第一時間採取最嚴格的方式處置。

他表示，但台灣的情況不一樣，經過一年多的了解，不管是治療方式、檢驗方式應該都很熟悉，兩邊在不同時空背景下，做出不同防疫措施，其實問題都不大。

面對台灣輿論當時對武漢防疫措施多所嘲諷，該名台商表示，在武漢，我們的想法就是尊重專家、尊重專業，畢竟新冠病毒是全新的病毒，是全世界沒有面臨過的。雙方都應該全心全力去對抗這個病毒，而非在政治上的批評。

他説，「説實話，不管是黃種人、白種人、黑種人，還是台灣人、大陸人，這個病毒是不會挑人的，只有大家一條心對抗這個病毒，才有可能解決這個問題」。

至於台灣政府一直不信任大陸疫苗，又稱大陸官方提供疫苗是「假好心」，該名台商表示，台灣官方怎麼考慮，自己不清楚。但説實話，至少台灣人在武漢要打，都還要排隊，其實大陸疫苗量還不太夠。「武漢台人都蠻積極想打疫苗，意願蠻高的，有些人已經打到，有些人仍在排隊，畢竟武漢是爆發地區，當地民眾接種意願很高」。

台灣疫情在人口密集的北部地區。圖為2021年5月18日，士兵正在消毒台北車站，人們紛紛躲避。（REUTERS）

談到台灣這次疫情大爆發是否與疫苗覆蓋率遲遲無法上升有關，該名台商則表示，「在我看來，這跟疫苗沒有直接關係，台灣人確實因為對自己的醫療環境、防疫環境太有信心了，導致這次的防疫缺口」。不過，從看到的一些消息來説，台灣人自主防疫確實很自律。