台灣疫情｜記者手記：台灣民眾的疫情「新常態」

撰文： 黃雅慧 最後更新日期： 2021-05-20 20:00

台灣新冠肺炎本土疫情持續攀升，確診病例持續攀升，且確診者足跡遍佈台灣各地，所以台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於當地時間5月19日宣佈提升全國到三級警戒，不只染疫病例密集的雙北地區，而將警戒擴大到全島。

警戒等級的提升，表示在外活動範圍受限，辦公、消費等日常生活將大受影響。三級警戒意味着許多營業場所與洽公機關將落實人流管制，且啓動企業持續營運因應措施，包括異地辦公、遠距上班等。此外，諸多文化娛樂場所也將關閉，包括電影院、展覽館、活動中心、圖書館與運動中心等等。許多經濟活動將減少。

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作為台灣重點產業的科技業更是如臨大敵，在獲知防疫警戒提高時便啓動企業防疫措施。台灣科技大廠，如「台積電」、「旺宏」等，啓動分組營運模式，各組織依規劃執行分組分流及居家辦公；「聯發科」則是啓動居家辦公；「鴻海」則實施樓層分層分流網格化管理，根據所在地疫情評估，採分組、分區上班管制或居家上班管制。

除了啓動居家辦公之外，也有科技廠商針對員工進行防疫補貼。比如「聯電」公告表示，只要員工有任何防疫需求或補助都可向公司提出申請，包括提出防疫假、或申請施打疫苗或相關防疫補助；而記憶體模組大廠「十銓科技」除了彈性辦公外，同時給每位員工發放新台幣1萬元防疫補助金。

台灣疫情嚴峻，民眾戴面罩與口罩搭乘捷運。（吳逸驊／多維新聞）

雖然台灣科技業者同時面對台灣缺水缺電的困境，但部分業者認為疫情仍讓他們充滿擔憂。有新竹科學園區業者通過台媒《聯合報》表示，「疫情比水情還緊張」，缺水問題能提早因應，可以做好水車載水等備援措施，但若防疫失守，就得全廠大清消，無形的疫情難以預防。

除科技業之外，台灣教育部在5月19日宣佈台灣各級學校及公私立幼兒園即日起至5月28日停止到校上課，但大專和高中以下學校「停課不停學」，改採線上教學。這也讓許多教師正步入適應期。

多維新聞採訪於台灣新北地區高中任教的「珍妮」（匿名），她提到教育部在疫情采「停課不停學」，但每個地區與學校對此的因應作法不同，她自己仍得通過線上平台Google Meet，並按照在校課表，來為學生視訊上課，同時得更多地利用多媒體軟件來輔助教學。

台灣疫情嚴峻，全台升級第三級，全台大專院校停課。圖為台灣大學門口管制嚴密，需比對身份才能進入校區。（吳逸驊／多維新聞）

珍妮表示，這其實考驗每個學校及老師個人的資源，有的老師科技能力弱，便只能用手寫字卡，甚至放放教學影帶了事；她提到疫情在家視訊上課最大的挑戰便是「公領域與私領域正連接在一起」，比如她視訊上課時，小孩也會干擾上課。這是較為困擾的。

科技業跟學校教育正面臨新的工作型態，但對於服務業而言，很多商業模式真正要跟着轉變，如改採外賣、線上採購等等。也因此，午餐時間可以看到各小吃店吹熄了內用燈號，僅在外立上「僅供外帶」與政府「實聯制」的告示牌。

事實上，人流直接減少直接衝擊業績，相關從業人員未來生計面臨考驗。有些餐廳在疫情嚴峻當下選擇裁員，或給員工留職停薪的選擇。也有些營運還過得去的餐廳選擇改變模式。

台灣疫情急速升温，雙北地區警戒自5月15日至5月28日升至三級。（吳逸驊／多維新聞）

在台北市松山區餐飲業服務的「小杰」（匿名）便深有所感。因為疫情，服務的餐館為配合政府政策不提供內用，只供外帶，所以他的排班被砍了大半。他提到，餐廳現在都按照政府政策，雖然沒有跟外送平台合作，但外帶在用餐時間仍算熱絡。面對未來，小杰也會憂心，因為覺得變數很多，導致現階段難以提前規劃，只能「見招拆招」，走一步算一步。

不同於2020年新冠疫情的狀態，因為台灣染疫病例少，所以台灣當時的禁制令並未收緊，台灣民眾在此刻感受到疫情真正來臨，生活確實受到改變，也正步入充滿不確定的前景。

而就2020一整年國際抗疫經驗，特別是大陸經驗可知，疫情並非一時半刻能結束，必須要調整與疫情共處的生活步調。雖然2020年底台灣便有「疫後新常態」、「疫後新經濟」的討論，包括各種「零接觸經濟」的發展，當時討論眾多，而現在才是台灣真正要落實與檢視」新常態」的時刻。