台灣疫情｜桃園拆籃框防打球群聚　高雄須戴口罩丟垃圾

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-05-21 20:00

近日台灣疫情蔓延造成恐慌，而台灣亦已全面發佈三級警戒，各縣市首長無不枕戈待旦，紛紛祭出行政措施，要求民眾出門務必要帶口罩，避免疫情擴散。截至當地時間5月20日，台灣累計共有1,669例本土案例。

台北及新北二市近五日累積確診本土病例破千，兩市皆發佈「內用禁令」。台北市長柯文哲於當地時間5月20日表示，除了有作必要防護措施的餐廳（有裝置隔板、採用梅花坐維持社交距離者）外，超市、夜市、地下街、批發市場、零售市場等地的餐飲攤販禁止內用，僅提供外帶及外送。新北市亦同步跟進，超商、超市及量飯店，禁止販售開放式熱食。

桃園市長鄭文燦於5月20日指示，關閉桃園市境內所有的體育場館，並下令拆除籃球框，以防止青少年羣聚打球。（中央社）

桃園市曾爆發「部桃醫院」及「華航諾富特飯店」事件，兩度成為疫情破口，也開始繃緊神經加強防疫措施。桃園市於5月20日地方的防疫會議中，一些地方區長表示，户外籃球場有大量青少年羣聚打球，且皆未配戴口罩，擔心劇烈運動、口沫橫飛造成感染，即便祭出夜間全面關燈的手段，仍有不少人摸黑打球。對此桃園市長鄭文燦宣佈，將關閉桃園是的所有體育場館，並指示轄下單位拆除籃球框，目前計已拆除358座。

高雄市此前曾發生染疫敦睦艦隊官兵登陸的「磐石艦事件」，彼時前高雄市長韓國瑜試圖擴大篩檢未果。為因應當前疫情，高雄市長陳其邁在5月19日宣佈，凡舉民眾丟垃圾不配戴口罩者，清潔隊得以拒收垃圾，並令警察可直接開罰，同時也記取台北萬華區的「阿公店」的教訓，責令警察加強查緝「人與人的連結」的風化場所。