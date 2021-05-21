台灣疫情｜立法院現病例　民進黨立委羅致政助理確診

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-05-21 19:00

民進黨立委羅致政當地時間5月21日在Facebook公告，自家辦公室助理於5月20日確診新冠肺炎，他本人也於當晚進行抗原及核酸檢測篩檢，兩項結果均顯示陰性，將遵守指示，居家隔離14天。 羅致政表示，辦公室某位居住於台北市萬華區的助理，由於居住於高風險熱區，於5月16日進行採檢，之後於5/20晚間19時30分左右接獲通知確診。

羅致政表示，自家辦公室助理於5月20日確診新冠肺炎，他本人也於當晚進行抗原及核酸檢測篩檢，兩項結果均顯示陰性，將遵守指示，居家隔離14天。（多維新聞）

羅致政強調，該名助理5月17日至21日均未到台灣立法院上班，目前也沒有發燒或其他身體異狀，正等待被安排至集中檢疫所。而他在立法院院內，不論户內外都全程配戴口罩，但由於近期出席立法院朝野協商，為避免立法院同仁過度恐慌，已於5月20日晚間進行抗原及核酸檢測篩檢，兩項結果均顯示為陰性，他也會遵守指示，居家隔離14天。

羅致政説，他的辦公室及服務處工作人員，將遵從衞生單位的指示，進行必要的居家檢疫隔離或居家自主管理。而該確診助理並未到服務處上班，跟服務處工作人員也沒有接觸，呼籲新北市板橋區（羅致政選區）的民眾不用過度擔心。

羅致政日前批評新北市長侯友宜防疫裝忙，被外界批評「拉柯打侯」。他表示，這段時間以來，他不斷透過各種方式跟管道，希望中央與地方縣市的防疫措施可以更同步、更超前部署。例如4月底桃園諾富特疫情爆發後，他在5月3日行文給台灣疫情指揮中心，希望提供新北市更充足的防疫醫療物資，經協調後，指揮中心同意支援新北市衞生局N95口罩及隔離衣各1萬5,000個/件，及防護面罩5,000個，提供給第一線基層醫療人員使用。

羅致政説，新北市幅員廣大、人口超過四百萬，要打這麼艱難的仗，新北市的防疫作戰量一定要拉起來，一定要比別人更超前部署，市民才會安心。新北市政府有任何需要中央協助的地方，他身為新北立委當然責無旁貸，中央地方一定得同步、合作，才能快快打退疫情。