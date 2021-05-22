台灣經濟數據仍亮麗　疫情大爆發下多暗湧

撰文： 衛木槿 最後更新日期： 2021-05-22 19:00

2021年的」520」就職周年堪稱蔡英文最煎熬的一次，台灣社會面臨到疫情升温的警戒狀態、一周內還大停電兩次引發缺電疑慮，就連旱情也未見消解，民怨正逐漸沸騰。也因此，本以為蔡英文就職五周年的「520」會對上述問題提出些説法，可是蔡英文罕見地既未公開發表演説、也沒有任何新聞稿回應。

今年「520」並未如過往收紅盤，反而以跌幅0.56%作收。圖為台灣加權指數2021年四至五月走勢。（截圖自巨亨網）

蔡英文政府在其執政任內，每年520收盤都會見紅，因此民間有不成規的「520行情」。有台灣網友整理出蔡英文任內520大盤漲點，自2016年至2020年，520當日加權指數都會有30點至100點不等的漲點，因此推估這次520股市上漲的機率有80%。但這個「慣例」在今年消失了，520盤中指數震盪跌點擴大至211點，終場收在16042點，下跌90點，跌幅0.56%。

事實上，台北股市因為外資佔比多，更多地反映出的是國際因素。特別是美聯儲（Fed）近期發佈的四月會議紀錄，暗示可能重新評估貨幣寬鬆政策，加上比特幣價格於5月19日跳水，跌幅達30%。種種因素都對高科技股不利，使得資金轉往避險操作，導致亞股普遍疲弱。儘管公股銀行連續於5月19日、20日進場分別買超44.21億、69.12億，但仍難抵擋外資連續兩天賣超293.99億元、170.96億元的幅度。

據整理，蔡英文任內的「520」都有漲幅，今年反成例外。圖為2016年至2021年蔡英文任內520就職前後台股收盤與漲幅。（黃雅慧/多維新聞）

雖然台股在520表現不如預期，但520當天發佈的許多台灣經濟數據依舊亮麗。一是台灣經濟部公佈4月外銷訂單統計，訂單金額為549.3億美元，創歷年同月新高、更是歷年單月第三高，與按年增長42.6％，連續14個月正成長。

另一數據是台灣中央銀行公佈一季度國際收支，這次總共創下三個新高：第一是經常帳順差259.6億美元、創史上同期新高，主要得力於商品貿易順差187.5億美元、年增63.3億美元；第二是服務收支順差達28.3億美元、創歷年單季新高；第三是金融帳淨流出159.3億美元、已連續43季淨流出，續創史上最長紀錄。

雖然這些數據看似漂亮，但就中長期發展來看，背後夾雜着諸多隱憂。

首先，外銷訂單雖然持續增加，但受到內外部情勢變動影響仍大。台灣外部有中美科技角力，內部則有缺水、缺電與疫情的問題，如果這些嚴峻的狀況未能改善，之後數據可能會步入衰退。

受到大陸疫情控制良好與防疫科技產品需求，台灣外銷訂單自2020年底便走揚。圖為台灣2020年4月至2021年4 月外銷訂單金額與年增率。（台灣經濟部）

其次，從央行的國際收支可知，台灣經常帳順差絕大多數來自於進出口貿易。那麼，在貿易上台灣是靠着跟誰往來賺錢呢？數據顯示，2021年一季度台灣主要出口地區仍是中國大陸與香港，佔總出口42.8%。

中國大陸與香港是台灣目前最大的貿易伙伴，台灣與大陸的經貿互賴關係在蔡英文任內更深。圖為台灣2021年1至4月對主要國家出口值佔總出口額度 。（黃雅慧/多維新聞）

其三，央行公佈2021年一季度金融帳淨流出159.3億美元、已連續43季淨流出，續創史上最長紀錄。金融帳流出，意味着台灣資金傾向於投資國外證券，特別是台灣最大的「肥水」壽險資金選擇投資標的大部分也在外國，這一方面表示台灣缺乏好的投資標的可以留住這些資金，同時也缺乏與時俱進的資本市場能將資金引流到需要的地方。

最後，另一警訊在於，台灣經濟部投審會公佈統計數據，今（2021）年4月，外資與陸資來台投資金額分別衰退38%與52%，是今年以來「連四黑」，成長率未曾見紅。這代表外部投資人實質投資台灣的意願降低，對台灣而言是一大隱憂。

總而言之，對民進黨政府來説，不論是台股還是各種經濟數據皆充滿內外部的各種挑戰。特別在疫情肆虐下，對經濟衝擊的效應必然會慢慢發酵。